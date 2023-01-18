Очолив рейтинг цього року Дубай (ОАЕ).

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найпопулярніші туристичні напрямки на 2023 рік за версією Travellers' Choice Awards.

У категорії "Популярні напрямки – світ" переможцем став Дубай (ОАЕ), який з 2023 року зробив алкоголь більш доступним для туристів. За ним пішли Балі (Індонезія), Лондон (Великобританія), Рим (Італія) та Париж (Франція). Всього в список потрапили 25 туристичних напрямків по всьому світу.

Також TripAdvisor визначив лідерів у категорії "Трендові напрямки – світ":

Відео дня

1. Куба

2. Хоян (В'єтнам)

3. Маврикій

4. Сієм Ріп (Камбоджа)

5. Чіангмай (Таїланд)

Крім того, були оголошені переможці у категоріях "Найкращі природні напрямки" (Маврикій) і "Найкращі гастрономічні напрямки" (Рим, Італія).

Головні туристичні тренди на 2023 рік

2022 рік ознаменувався відкриттям кордонів, скасуванням COVID-обмежень і сплеском подорожей по всьому світу, а також зумовив вподобання туристів на 2023 рік.

Як зазначають туристичні експерти, переживши період стресу, невизначеності та обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, люди тепер цінують свій час, подорожі та добробут більше, ніж раніше. Адже тепер вони розуміють, як легко можна це все втратити. А тому, плануючи подорожі на 2023 рік, туристи все частіше шукають безтурботні пригоди, в яких можна максимально використати свій час і по-справжньому насолодитися враженнями.

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