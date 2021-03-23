Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) не обмежуватиме висадку і посадку пасажирів в поїзди у Львівській області щонайменше до 30 березня включно, повідомила кореспонденту УНІАН прес-служба компанії.

Читайте такожВ Україні хочуть запровадити туристичні сертифікати, щоб стимулювати внутрішній туризмВідзначається, що відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Львівської області до переліку «червоних» зон епіднебезпеки.

Згідно з повідомленням, комісія ухвалюватиме рішення про необхідність обмеження залізничних перевезень залежно від динаміки захворюваності в регіоні впродовж тижня.

«Укрзалізниця» вітає це рішення, яке дасть змогу Львову залишатися контрольованим логістичним хабом для регіонів, пересування по яких зараз обмежено, сказано в повідомленні.

Прес-служба наголосила, що УЗ разом з Мінінфраструктури і МОЗ стежать за ситуацією і готуються до відновлення рейсів в регіони з позитивною динамікою боротьби з пандемією.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, компанія також повідомила, що не обмежуватиме висадку і посадку в поїзди в Києві, а також у Київській, Сумській й Одеській областях.

Учора, 22 березня, Кабінет міністрів ухвалив, що регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в областях «червоної зони» самостійно ухвалюватимуть рішення про карантинні обмеження на автотранспорті і залізниці.

Також учора «Укрзалізниця» повідомила, що буде обмежувати висадку і посадку пасажирів у «червоних» зонах епіднебезпеки винятково за рішенням державних або регіональних комісій.

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Автор: Павло Степанець