У середньому в 2023 році затримки рейсів цього авіаперевізника через аеропорти Великої Британії становили 31 хвилину і 36 секунд.

Угорський лоукостер Wizz Air, як і роком раніше, визнали найбільш непунктуальною авіакомпанією світу.

У середньому 2023 року затримки рейсів цього авіаперевізника через аеропорти Великої Британії становили 31 хвилину і 36 секунд, пише The Independent із посиланням на дані британського управління цивільної авіації Civil Aviation Authority (CAA).

В аналізі було враховано всі регулярні та чартерні вильоти з аеропортів Великої Британії авіакомпаніями, що виконують понад 2500 рейсів. Скасовані рейси не враховувалися. Середня затримка всіх цих рейсів становила 20 хвилин 42 секунди порівняно з 23 хвилинами в 2022 році – таким чином, за минулий рік ситуація із запізненнями авіарейсів дещо покращилася.

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А ось головний конкурент Wizz Air на ринку бюджетних авіаперевезень у Європі – ірландський лоукостер Ryanair – виявився набагато пунктуальнішим, посівши 14-те місце в рейтингу із середніми показниками затримок 19 хвилин і 54 секунди.

10 найбільш непунктуальних авіакомпаній світу в 2023 році

1. Wizz Air, Угорщина (середня затримка рейсів 31 хвилина 36 секунд)

2. Turkish Airlines, Туреччина (28 хвилин 36 секунд)

3. Tui, Велика Британія (28 хвилин 24 секунди)

4. Air India, Індія (28 хвилин 12 секунд)

5. Pegasus Airlines, Туреччина (25 хвилин 6 секунд)

6. Air Portugal, Португалія (23 хвилини 48 секунд)

7. Vueling Airlines, Іспанія (23 хвилини 6 секунд)

8. Swiss Airlines, Швейцарія (22 хвилини 48 секунд)

9. Air Canada, Канада (22 хвилини 6 секунд)

10. British Airways, Велика Британія (21 хвилина 36 секунд)

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air розширив дію свого проїзного Wizz Multipass ще на дві країни – Угорщину та Румунію.

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