З 26 жовтня 2025 року бюджетний авіаперевізник почне базувати третій літак Airbus A320 в аеропорту столиці Молдови.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення польотної програми через аеропорт "Кишинів" (Молдова), куди авіакомпанія повернулася наприкінці 2024 року.

Як повідомляє avianews.com, з 26 жовтня 2025 року бюджетний авіаперевізник почне базувати третій літак Airbus A320 в аеропорту молдавської столиці.

Одночасно лоукостер анонсував шість нових напрямків із Кишинева:

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Рейси на кожному з цих маршрутів будуть виконуватися по три рази на тиждень. Квитки вже надійшли в продаж.

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск рейсів із Кишинева до Барселони (Іспанія), Ларнаки (Кіпр) і Вроцлава (Польща) з літа 2025 року.

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