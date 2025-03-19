Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення польотної програми через аеропорт "Кишинів" (Молдова), куди авіакомпанія повернулася наприкінці 2024 року.
Як повідомляє avianews.com, з 26 жовтня 2025 року бюджетний авіаперевізник почне базувати третій літак Airbus A320 в аеропорту молдавської столиці.
Одночасно лоукостер анонсував шість нових напрямків із Кишинева:
- Барі (Італія)
- Афіни (Греція)
- Біллунн (Данія)
- Маастрихт (Нідерланди)
- Мілан (Італія)
- Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина)
Рейси на кожному з цих маршрутів будуть виконуватися по три рази на тиждень. Квитки вже надійшли в продаж.
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск рейсів із Кишинева до Барселони (Іспанія), Ларнаки (Кіпр) і Вроцлава (Польща) з літа 2025 року.
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