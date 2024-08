Нова послуга Wizz All You Can Fly дасть можливість пасажирам здійснювати необмежену кількість перельотів по всій мережі авіакомпанії.

Угорський лоукостер Wizz Air, раніше визнаний найбільш непунктуальною авіакомпанією Європи, вирішив поборотися за клієнтів, запустивши послугу All You Can Fly – 12-місячне членство, яке дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів її рейсами. Авіаперевізник заявляє, що це перша в історії пропозиція такого роду в Європі.

Як повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії, такий проїзний дасть змогу клієнтам протягом року здійснювати безлімітну кількість перельотів за всіма міжнародними напрямками, які пропонує Wizz Air. За кожен рейс пасажирам доведеться доплатити лише 9,99 євро фіксованої плати за сегмент польоту, яка стягуватиметься у валюті бронювання.

Вартість передплати – 499 євро, якщо оформити її 14-15 серпня 2024 року, з 16 серпня вартість послуги підніметься до 599 євро.

Забронювати рейс за All You Can Fly необхідно мінімум за три дні до дати вильоту, якщо на той момент на обраному напрямку будуть вільні місця.

Послуга поширюватиметься на рейси авіакомпанії, які виконуватимуться з 25 вересня 2024 року.

У тариф входить тільки один предмет ручної поклажі (40 x 30 x 20 см), за решту багажу доведеться доплатити.

На початковому етапі Wizz Air планує надати загалом 10 тисяч членств All You Can Fly. Під час реєстрації клієнтам слід вказати свій основний аеропорт у мережі.

Чим Wizz All You Can Fly відрізняється від Wizz Multipass

У травні 2023 року Wizz Air запустив послугу Wizz Multipass, що пропонує клієнтам оформити "підписку" на рейси авіакомпанії за тим чи іншим напрямком. Вона дає змогу пасажирам, щомісяця проводячи фіксовану місячну оплату, безлімітно літати до/з/всередині певної країни.

Спочатку послуга була доступна лише пасажирам в Італії та Польщі, проте за понад рік поширилася на 10 країн: до вищезгаданих двох додалися Австрія, Албанія, Болгарія, Велика Британія, Кіпр, ОАЕ, Румунія та Угорщина.

Вартість послуги для кожної країни своя. Наприклад, для Албанії це 34,99 євро на місяць, а для Болгарії, Великої Британії та Румунії – 64,99 євро. Для решти шести країн така місячна підписка обходиться в 59,99 євро.

Мінімальний термін дії договору – 12 місяців.

Бронювати квитки за Wizz Multipass можна не пізніше, ніж за п'ять днів до вильоту.

