До пошуків туриста долучилися волонтери.

На Закарпатті другу добу тривають пошуки лижника, який з товаришем катався в районі гори Гемба.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Рідним туристи встигли повідомити, що здійнялася буря, вони не встигли сісти на останній підйомник, а спускаючись з гори самотужки, заблукали. Рятувальники розпочали пошуки та у суботу увечері знайшли одного з туристів. Його стан задовільний, а про товариша каже, що вони розділилися.

До його пошуків долучилися волонтери, повідомляє ДСНС.

"Пошуково-рятувальні роботи 40-річного киянина, що заблукав на схилах Гимби тривають. До пошуків задіяно 66 чоловік та 13 одиниць техніки: 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та з 2-го спеціального центру швидкого реагування м. Дорогобич. Також допомагають 10 лісників та 9 волонтерів", - сказано у повідомленні служби.

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Автор: Олег Давигора