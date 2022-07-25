Мальта стала найбезпечнішою для ЛГБТ-туристів країною.

Визначено найбезпечніші для ЛГБТК-туристів країни, де їм найменше загрожує зіткнутися з дискримінацією та насильством.

Про це пише Express за результатами дослідження, проведеного Merchant Machine.

Серед іншого, автори дослідження проаналізували, чи є одностатеві шлюби законними в тій чи іншій країні, а також вивчили рейтинг країни за індексом злочинів на ґрунті ненависті та висловлювань на адресу ЛГБТК+.

У підсумку рейтинг очолила Мальта, де одностатеві шлюби були дозволені в 2017 році, також країна займає перше місце в Європі за законодавством про права ЛГБТК+. Зокрема, на Мальті трансгендерам дозволено змінювати свою юридичну стать без медичного втручання, а ще вона була першою країною в Європі, яка заборонила конверсійну терапію ("перевиховання" ЛГБТК+ людей на традиційну орієнтацію).

Найбезпечніше місце відпочинку для ЛГБТК+ туристів:

1. Мальта

2. Чилі

3. Люксембург

4. Бельгія

5. Швеція

6. Нова Зеландія

7. Франція

8. Ірландія

9. Великобританія

10. Канада

А ось найгірша ситуація з ЛГБТ-правами в країнах Близького Сходу, Африки та Росії.

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році через війну в Україні довелося відмовитися від проведення традиційного ЛГБТ-прайду в Києві та інших містах країни. Натомість українські представники руху об'єдналися з ходою у Варшаві 25 червня 2022 року.