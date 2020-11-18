Київ опинився на 101 місці з 132 міст світу і потрапив у десятку міст, які показали найбільше падіння в рейтингу.

Цюрих, Париж і Гонконг розділили перше місце серед міст, проживання в яких обходиться найдорожче.

Читайте такожУ рейтингу найкращих міст світу Київ піднявся на 52 сходинки

Свіжі дані опубліковані в Worldwide Cost of Living (WCOL) 2020 index від Economist Intelligence Unit.

Всі три міста отримали індекс 103 бали. При цьому якщо Гонконг займав першу сходинку і в торішньому індексі, то Цюрих і Париж піднялися на чотири позиції.

Десять найдорожчих міст світу 2020

1. Цюрих, Швейцарія (+4 позиції в рейтингу)

1. Париж, Франція (+4)

1. Гонконг, Спеціальний адміністративний район Китаю (0)

4. Сінгапур (-3)

5. Тель-Авів, Ізраїль (+2)

5. Осака, Японія (-4)

7. Женева, Швейцарія (+3)

7. Нью-Йорк, США (-3)

9. Копенгаген, Данія (+2)

9. Лос-Анджелес, США (-1)

При цьому українська столиця Київ опинився на 101 місці з 132 міст світу, набравши всього 53 бали і опинившись в десятці міст, які показали найбільше падіння в рейтингу – мінус 15 рядків зі зниженням індексу на 5 пунктів.

Найбільше подешевшала вартість приживання в Рейк'явіку (Ісландія), що опустився одразу на 27 позицій – до 56 місця. Також в п'ятірці – Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро (обидва Бразилія), що розділили 119 позицію і опустилися на 23 рядки, Бангкок (Таїланд) - 46 місце і мінус 20 позицій, а також Москва (Росія) - 106 місце і мінус 20 позицій.

А ось найбільше в 2020 році подорожчало життя в таких містах:

79. Тегеран, Іран (+27)

62. Перт, Австралія (+12)

62. Гуанчжоу, Китай (+12)

90. Белград, Сербія (+12)

90. Абіджан, Кот-д'Івуар (+12)

32. Рим, Італія (+11)

32. Дюссельдорф, Німеччина (+11)

101. Дакар, Сенегал (+11)

32. Брюссель, Бельгія (+11)

32. Амстердам, Нідерланди (+11)

Найдешевші міста світу 2020

133. Дамаск, Сирія (0)

132. Ташкент, Узбекистан (0)

130. Лусака, Замбія (-3)

130. Каракас, Венесуела (-2)

129. Алмати, Казахстан (+2)

Методологія оцінки Worldwide Cost of Living 2020 index

Всесвітній рейтинг вартості життя EIU складається двічі на рік. В межах дослідження порівнюються понад 400 індивідуальних цін на 138 продуктів і послуг у більш ніж 130 містах світу. Цього року на позиції в рейтингу суттєво вплинула пандемія COVID-19.

На рух позицій міста в рейтингу відчутно впливають зміни обмінного курсу місцевої валюти по відношенню до долара, адже міста порівнюються з індексом Нью-Йорка, що є базовим містом. У 2020 році ослаблення валюти було викликане в першу чергу пандемією коронавірусу. До вересня 2020 року, коли проводилося нинішнє опитування, найслабшими були валюти в Північній і Південній Америці, а найсильнішими – в Західній Європі.

Також вплив на позиції в рейтингу мали проблеми з ланцюжком поставок, коли нестача товарів, таких як туалетний папір або макаронні вироби, стала причиною зростання цін в деяких категоріях. Стрибок Тегерана в рейтингу при цьому безпосередньо пов'язаний з санкціями США, які зупинили імпорт в декількох категоріях.

У деяких містах до зміни цін призвели дії уряду. Деякі країни - наприклад, Аргентина - запровадили контроль над цінами на тлі високого попиту через паніку покупців. Інші підвищили податки, щоб компенсувати дефіцит доходів. Наприклад, падіння цін на нафту призвело до того, що уряд Саудівської Аравії підвищив податок на додану вартість (ПДВ) з 5% до 15% з липня 2020 року.

У багатьох країнах відбулося різке падіння доходів, незважаючи на державну підтримку. Споживачі відреагували скороченням витрат на користь накопичення грошових запасів на "чорний день".

Зміни у способі життя, спричинені пандемією, також вплинули на ціни, адже покупці, що залишилися вдома, тепер мають новий погляд на товари та послуги, які вони вважають необхідними.

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Переклад: Марина Григоренко