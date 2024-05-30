Чимало мандрівників заради економії обирають бюджетні авіакомпанії, навіть попри певні недоліки в їхній роботі. Проте чимало лоукостерів навіть за скромні ціни пропонують туристам пристойний сервіс.
Портал AirlineRatings.com проаналізував бюджетні авіакомпанії з усього світу, використовуючи такі 12 критеріїв, як відгуки пасажирів із кількох джерел, вік флоту, пропоновані продукти та послуги, а також рейтинг безпеки та кількість інцидентів, і визначив 25 найкращих із них.
Укладачі рейтингу вирішили не ранжувати лоукостери за місцями, а просто подали список в алфавітному порядку. До нього увійшли такі авіакомпанії:
- AirAsia Group (Малайзія)
- Air Baltic (Латвія)
- Air Canada Rouge (Канада)
- Cebu Pacific (Філіппіни)
- easyJet (Велика Британія)
- Eurowings (Німеччина)
- FlyDubai (ОАЕ)
- FlyNAS (Саудівська Аравія)
- GOL (Бразилія)
- Jetblue (США)
- Jet2 (Велика Британія)
- Jetstar Group (Австралія)
- Jeju Air (Південна Корея)
- Norwegian (Норвегія)
- Peach (Японія)
- Ryanair (Ірландія)
- Scoot (Сінгапур)
- Spicejet (Індія)
- Suncountry (США)
- Southwest (США)
- Transavia (Нідерланди)
- Vietjet (В'єтнам)
- Volotea (Іспанія)
- Vueling (Іспанія)
- WizzAir (Угорщина)
Також AirlineRatings.com обрав регіональних переможців у топ-25 бюджетних авіакомпаній:
- Америка – Southwest
- Середній Схід – FlyDubai
- Азія – AirAsia Group
- Австралія/Тихоокеанський регіон – Jetstar Group
- Європа – easyJet
Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що вартість польотів на крилах його авіакомпанії в пік літнього сезону буде нижчою, ніж очікувалося.
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