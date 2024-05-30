Складено рейтинг із 25 найкращих лоукост-авіакомпаній / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Чимало мандрівників заради економії обирають бюджетні авіакомпанії, навіть попри певні недоліки в їхній роботі. Проте чимало лоукостерів навіть за скромні ціни пропонують туристам пристойний сервіс.

Портал AirlineRatings.com проаналізував бюджетні авіакомпанії з усього світу, використовуючи такі 12 критеріїв, як відгуки пасажирів із кількох джерел, вік флоту, пропоновані продукти та послуги, а також рейтинг безпеки та кількість інцидентів, і визначив 25 найкращих із них.

Укладачі рейтингу вирішили не ранжувати лоукостери за місцями, а просто подали список в алфавітному порядку. До нього увійшли такі авіакомпанії:

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  • AirAsia Group (Малайзія)
  • Air Baltic (Латвія)
  • Air Canada Rouge (Канада)
  • Cebu Pacific (Філіппіни)
  • easyJet (Велика Британія)
  • Eurowings (Німеччина)
  • FlyDubai (ОАЕ)
  • FlyNAS (Саудівська Аравія)
  • GOL (Бразилія)
  • Jetblue (США)
  • Jet2 (Велика Британія)
  • Jetstar Group (Австралія)
  • Jeju Air (Південна Корея)
  • Norwegian (Норвегія)
  • Peach (Японія)
  • Ryanair (Ірландія)
  • Scoot (Сінгапур)
  • Spicejet (Індія)
  • Suncountry (США)
  • Southwest (США)
  • Transavia (Нідерланди)
  • Vietjet (В'єтнам)
  • Volotea (Іспанія)
  • Vueling (Іспанія)
  • WizzAir (Угорщина)

Також AirlineRatings.com обрав регіональних переможців у топ-25 бюджетних авіакомпаній:

  • Америка Southwest
  • Середній Схід – FlyDubai
  • Азія AirAsia Group
  • Австралія/Тихоокеанський регіон Jetstar Group
  • Європа  easyJet

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що вартість польотів на крилах його авіакомпанії в пік літнього сезону буде нижчою, ніж очікувалося.

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