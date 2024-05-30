До списку потрапили 25 авіакомпаній, лише 10 із них – європейські.

Чимало мандрівників заради економії обирають бюджетні авіакомпанії, навіть попри певні недоліки в їхній роботі. Проте чимало лоукостерів навіть за скромні ціни пропонують туристам пристойний сервіс.

Портал AirlineRatings.com проаналізував бюджетні авіакомпанії з усього світу, використовуючи такі 12 критеріїв, як відгуки пасажирів із кількох джерел, вік флоту, пропоновані продукти та послуги, а також рейтинг безпеки та кількість інцидентів, і визначив 25 найкращих із них.

Укладачі рейтингу вирішили не ранжувати лоукостери за місцями, а просто подали список в алфавітному порядку. До нього увійшли такі авіакомпанії:

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AirAsia Group (Малайзія)

Air Baltic (Латвія)

Air Canada Rouge (Канада)

Cebu Pacific (Філіппіни)

easyJet (Велика Британія)

Eurowings (Німеччина)

FlyDubai (ОАЕ)

FlyNAS (Саудівська Аравія)

GOL (Бразилія)

Jetblue (США)

Jet2 (Велика Британія)

Jetstar Group (Австралія)

Jeju Air (Південна Корея)

Norwegian (Норвегія)

Peach (Японія)

Ryanair (Ірландія)

Scoot (Сінгапур)

Spicejet (Індія)

Suncountry (США)

Southwest (США)

Transavia (Нідерланди)

Vietjet (В'єтнам)

Volotea (Іспанія)

Vueling (Іспанія)

WizzAir (Угорщина)

Також AirlineRatings.com обрав регіональних переможців у топ-25 бюджетних авіакомпаній:

Америка – Southwest

Southwest Середній Схід – FlyDubai

FlyDubai Азія – AirAsia Group

AirAsia Group Австралія/Тихоокеанський регіон – Jetstar Group

Jetstar Group Європа – easyJet

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що вартість польотів на крилах його авіакомпанії в пік літнього сезону буде нижчою, ніж очікувалося.

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