Для формування рейтингу порівнюють показники безпеки сотень авіакомпаній, а також враховують більше десяти критеріїв.

За підсумками 2023 року титул найбезпечнішої авіакомпанії світу має найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand. Авіакомпанія досягла успіху в широкому спектрі безпеки, ніколи не випускаючи з уваги найменші деталі. Про це йдеться в щорічному рейтингу найбезпечніших авіакомпаній у світі сайту Airline Ratings.

За словами головного редактора Airline Ratings Джеффрі Томаса, Air New Zealand посіла перше місце завдяки своїй "твердій орієнтації на безпеку". В першу десятку найбільш безпечних перевізників станом на початок 2024 року увійшли:

авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand;

найбільша авіакомпанія Австралії Qantas;

австралийская бюджетная авиакомпания Virgin Australia;

національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways;

національна авіакомпанія Катару Qatar Airways;

одна з найбільших світових авіакомпаній, що базується в Дубаї, Emirates;

японська авіакомпанія All Nippon Airways;

державний авіаперевізник Фінляндії Finnair;

флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific Airways;

магістральна авіакомпанія США Alaska Airlines.

Також безпечними вважаються: SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group and United Airlines.

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Що стосується лоукостерів, то першість дісталась австралийскій Jetstar. Топ-10 найбезпечніх бюджетних авіакомпаній виглядає так:

австралійска Jetstar;

британська лоукост-авіакомпанія easyJet;

ірландська надбюджетна авіакомпанія Ryanair;

угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air;

норвезька Norwegian;

магістральна авіакомпанія США Frontier;

бюджетна авіакомпанія, що базується в Барселоні, Vueling;

міжнародний лоукостер із В'єтнаму. Vietjet;

американська бюджетна авіакомпанія Southwest;

мексиканська бюджетна авіакомпанія Volaris.

До двадцятки найбезпечніших лоукостерів також увійшли Flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo та Eurowings.

Для формування рейтингу експерти порівнюють показники безпеки сотень авіакомпаній, вивчаючи більше десяти критеріїв, включаючи серйозні інциденти, нещодавні аварії зі смертельними наслідками, перевірки керівних і галузевих органів авіації, прибутковість, ініціативи з безпеки, експертну оцінку підготовки пілотів і вік флоту.

Однак оцінка не включає такі речі, як зіткнення з птахами, травми через турбулентність, погодні відхилення та удари блискавки, оскільки авіакомпанія не контролює такі події.

Рейтинг в авіагалузі

Раніше УНІАН писав, що за підсумками 2023 року встановлені найбільш ефективні авіакомпанії та аеропорти світу. Переможці рейтингу встановили нові стандарти операційної ефективності та пунктуальності.

Водночас найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт "Маскат" в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно.

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