До списку найбільш інклюзивних міст світу потрапили Амстердам, Нью-Йорк, Париж, Лондон і Сідней.

Мандрівники з обмеженими фізичними можливостями назвали топ-10 найдоступніших міст під їхні потреби.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного CEO Valuable 500, в рамках якого були опитані 5000 респондентів з обмеженими можливостями у Великобританії, США, Австралії, Китаї та Японії.

Серед іншого, враховувалися такі критерії, як доступне транспортне сполучення, наявність необхідних покажчиків, розташування житла поруч з туристичними пам'ятками, магазинами і ресторанами, а також уважне ставлення до людей з інвалідністю, пише The Independent.

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Топ-10 найдоступніших міст для туристів з інвалідністю:

1. Амстердам (Нідерланди).

2. Лас-Вегас (США).

3. Нью-Йорк (США).

4. Орландо (США).

5. Париж (Франція).

6. Шанхай (Китай).

7. Лондон (Великобританія).

8. Сінгапур (Сінгапур).

9. Сідней (Австралія).

10. Токіо (Японія).

При цьому укладачі рейтингу закликали відповідальні за туризм органи продовжити роботу над поліпшенням доступності міст для мандрівників з інвалідністю.

"Механізми доступності для людей з обмеженими можливостями залишаються другорядними для індустрії подорожей і туризму, тому ми вивчаємо кожен аспект подорожі для людей з обмеженими можливостями в цьому масиві досліджень", – йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році. Серед іншого в рейтинг потрапили напрямки, де проводиться новаторська робота в області екотуризму, сталого розвитку та інклюзивних подорожей.

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