Поїзд повністю пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

«Укрзалізниця» (УЗ) завершила модернізацію і запускає в курсування перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд, який повністю пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в УЗ, компанія ще визначається з тим, на який маршрут ставити електропоїзд.

Щодо самого рухомого складу, то новий електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

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Крім того, у поїзді замінено низку систем та деталей інтер'єру, зокрема встановлено кріплення для велосипедів.

На модернізацію поїзда УЗ направила 70,6 млн грн, зокрема на впровадження інклюзивності - майже 2,2 млн грн.

Усі роботи здійснено на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу.

Прес-служба підкреслила, що модернізаційні роботи проводилися в постійних консультаціях з Уповноваженим президента України з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем та представниками Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України».

За словами виконуючого обов'язки голови правління УЗ Івана Юрика, до кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів.

«Кошти на це, близько 300 млн грн, передбачені у фінплані компанії», — резюмував Юрик.

Як повідомляв УНІАН, в червні «Укрзалізниця» уклала контракт з Крюківським вагонобудівним заводом на поставку 100 пасажирських вагонів, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, компанія закупить 20 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі і 17 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, з купе начальника поїзда.

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Автор: Павло Степанець