У Європі домінувала Turkish Airlines, отримавши чотири нагороди, включно з титулом "Найкраща авіакомпанія Європи".

Британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році змінився лідер серед авіаперевізників.

Як повідомляє Skytrax, результати були отримані за допомогою онлайн-опитування клієнтів, яке тривало з вересня 2022 року по травень 2023 року. В опитуванні взяли участь понад 100 національностей.

"Singapore Airlines було визнано найкращою авіакомпанією світу на церемонії нагородження World Airline Awards 2023. Це вже вп’яте за 23-річну історію нагородження", - йдеться в повідомленні.

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Друге місце посіла Qatar Airways, третє - ANA All Nippon Airways, четверте - Emirates, п’яте - Japan Airlines.

Крім того, в Європі домінувала Turkish Airlines, отримавши чотири нагороди, включно з титулом "Найкраща авіакомпанія Європи".

Топ-10 найкращих авіакомпаній світу:

1. Singapore Airlines (національна авіакомпанія Сінгапуру);

2. Qatar Airways (національна авіакомпанія Катару);

3. ANA All Nippon Airways (авіакомпанія Японії);

4. Emirates (авіакомпанія, що базується в Дубаї);

5. Japan Airlines (національна авіакомпанія Японії);

6. Turkish Airlines (авіаперевізник Туреччини);

7. Air France (французький національний авіаперевізник);

8. Cathay Pacific (флагманська авіакомпанія Гонконгу);

9. EVA Air (тайваньська міжнародна авіакомпанія);

10. Korean Air (найбільша авіакомпанія Південної Кореї).

Відзначимо стрімке падіння Qantas Airways у рейтингу - найбільший австралійський перевізник опустився з 5 місця минулого року одразу на 12 позначок, зайнявши в цьогорічному рейтингу 17 місце. Загалом, у другій десятці опинилися наступні авіакомпанії.

11. Hainan Airlines (китайська авіакомпанія), +3 місця в рейтингу в порівнянні з 2022 роком;

12. Swiss Int’l Air Lines (авіалінії Швейцарії), -2 сходинки;

13. Etihad Airways (національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів), -1 місце;

14. Iberia (найбільший авіаперевізник Іспанії), +11 сходинок;

15. Fiji Airways (національна авіакомпанія Фіджі), +21 місце;

16. Vistara (індійська авіакомпанія), +4 місця;

17. Qantas Airways (австралійська національна авіакомпанія), -12 позицій;

18. British Airways (найбільша авіакомпанія Великої Британії), -7 сходинок;

19. Air New Zealand (найбільший авіаперевізник Нової Зеландії), +11 місць;

20. Delta Air Lines (авіакомпанія Сполучених Штатів Америки), +4 позиції.

Випали з ТОП-20 кращих такі авіакомпанії, як німецька Lufthansa (цього року вона на 21 місці, -6 у рейтингу); британська Virgin Atlantic (22 місце, -3 за рік); нідерландська KLM Royal Dutch Airlines (25 місце, -8 сходинок) і китайська China Southern Airlines (26 позиція, -13 за рік).

Українські авіаперевізники у цьогорічний рейтинг ТОП-100, на жаль, не потрапили.

Рейтинг найкращих аеропортів світу

Як повідомляв УНІАН, раніше британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу станом на 2023 рік.

Згідно рейтингу, цього року на перше місце повернувся сінгапурський Чангі, який в минулорічному рейтингу опустився на 3 місце. Усього аеропорт Сінгапуру займав першу сходинку 12 разів.

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