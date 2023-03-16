Цього року на перше місце повернувся сінгапурський Чангі.

Британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу станом на 2023 рік.

Згідно свіжого рейтингу, цього року на перше місце повернувся сінгапурський Чангі, який у минулорічному рейтингу опустився на 3 місце. Всього аеропорт Сінгапуру займав першу сходинку 12 разів.

Рейтинг складається з урахуванням відгуків пасажирів.

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Топ-10 найкращих аеропортів світу в 2023 році

1. Сінгапурський аеропорт Чангі (Сінгапур).

2. Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар).

3. Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда) (Японія).

4. Міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея).

5. Паризький аеропорт імені Шарля де Голля (Франція).

6. ​​​​​Аеропорт Стамбула (Туреччина).

​​​​​​7. Аеропорт Мюнхена (Німеччина).

8. ​​​​​​Цюріхський аеропорт (Швейцарія).

9. ​Міжнародний аеропорт Наріта (Японія).

​​​​​​10. Аеропорт Мадрид-Барахас (Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, в 2019 році в сінгапурському аеропорту Чангі відкрили для відвідувачів новий павільйон Jewel Changi Airport. Він являє собою багатофункціональний комплекс, що включає в себе сади і пам'ятки, готель, авіаційні об'єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.

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