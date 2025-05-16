Погана новина – маршрут буде сезонним.

Новий спальний поїзд Espresso Riviera від компанії FS Treni Turistici Italiani з'єднає італійську столицю Рим із Французькою Рів'єрою, повідомляє GenovaToday.

Погана новина – це буде сезонний маршрут вихідного дня тільки в літні місяці, з п'ятниці 4 липня по суботу 30 серпня 2025 року.

Поїзд вирушатиме в дорогу щоп'ятниці з вокзалу Терміні в Римі й прибуватиме до Марселя в суботу. Зворотний рейс буде виконуватися в ніч із суботи на неділю.

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На шляху рейс робитиме зупинки в італійських Генуї, Савоні, Алассіо, Імперії, Сан-Ремо і Вентімільє, а також у французьких Ментоні, Ніцці, Каннах, Сен-Рафаелі та Тулоні.

Крім цього, посеред маршруту передбачено зупинку в Монте-Карло в князівстві Монако.

Ціни на квитки стартуватимуть від 44,90 євро, вони надійдуть у продаж із 24 травня на сайті www.fstrenituristici.it і через усі канали продажів Trenitalia, включно з касами на вокзалах, автоматами самообслуговування і туристичними агентствами.

Поїзд пропонуватиме пасажирам ресторанне обслуговування і просторі спальні відсіки. Під час нічної подорожі можна буде подорожувати в купейних або спальних вагонах, а в Генуї потяг змінить конфігурацію, прийнявши денне компонування із залами і місцями першого і другого класу, щоб пасажири могли насолоджуватися краєвидами Рив'єри.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали чотири бюджетні альтернативи переповненому туристами Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі.

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