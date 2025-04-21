У цих чарівних курортних містечках можна уникнути дратівливих натовпів відпочивальників.

Середземноморський курорт Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі не так давно визнали одним із найбільш зіпсованих туристами напрямків для відпочинку. У спекотний літній день у це містечко з населенням трохи більше ніж 3,5 тисячі осіб можуть стікатися по 80 тисяч туристів – дійшло до того, що в мерії навіть закликали гостей приїжджати туди навесні, а не влітку.

Однак Сен-Тропе – це далеко не єдиний курорт на французькому Лазурному узбережжі. Тут ще повно інших чарівних місць, де відпочинок обходиться набагато дешевше і немає натовпів.

Туристичне видання Travel Off Path назвала чотири курорти Французької Рив'єри, де можна комфортно відпочити цього літа.

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1. Ментон. Цей курорт на кордоні з Італією часто називають найяскравішим містом у Франції, з його яскраво забарвленими будинками на набережній, знаковою жовтою дзвіницею і безліччю франко-італійських закусочних. Хоча це місце досить популярне, особливо як одноденна поїздка для жителів Ніцци та італійців з Лігурії, там все одно набагато менше людей, ніж у переповненому Сен-Тропе.

Крім красивого міського пейзажу, туристів сюди вабить знамените лимонне джелато, яке можна знайти менш ніж за 3 євро в будь-якій джелатерії на пристані для яхт (кажуть, місцеві лимони мають унікальний смак, за що Ментон навіть називають лимонною столицею Європи). Тим часом у місцевому ресторані Le Petit Port, де подають соковиті салати з восьминога та інші свіжі морепродукти, можна смачно поїсти за 20-25 євро.

2. Вільфранш-сюр-Мер. Хоча це містечко розташоване зовсім недалеко від Монако, одного з найдорожчих місць на Французькій Рив'єрі, у ньому панує значно невимушеніша атмосфера – із сучасною набережною, що вишикувалася вздовж пивних барів і магазинів. Тим часом, його Старе місто зберегло більшу частину вінтажної атмосфери 1950-х років: приглушені тони, квіткові арки і таке інше, за винятком того, що тут немає ні натовпів Монако, ні зарозумілого ставлення.

Якщо говорити про ціни, то проживання в 3-зірковому готелі La Citadelle обійдеться трохи більше ніж у 150 євро за ніч на двох у травні, й він розміщений усього за кілька кроків від мальовничого піщано-галькового пляжу Plage de la Darse. Повечеряти приблизно за 20 євро можна в ресторані La Baleine Joyeuse.

3. Антіб. Це стародавнє курортне місто, засноване греками в незапам'ятні часи, відоме своїм історичним центром, оточеним муром, що залишається практично недоторканим з XVI століття, і жвавим портом Вобан, де зазвичай швартуються розкішні яхти на весь день.

Антіб – це квінтесенція Французької Рив'єри: вузькі будівлі із зеленими віконницями, пофарбовані в усі мислимі пастельні відтінки, обрамлені бугенвіллеями алеї та ремісничі магазини морозива, що спеціалізуються на унікальних смаках.

Антіб також неймовірно вдало розташований на узбережжі, на півдорозі між Ніццою та Каннами, але він може видатися порівняно тихим, оскільки не досягнув такого ж рівня популярності в Instagram, не кажучи вже про його відносну дешевизну: оренда окремої кімнати в апартаментах на березі моря обійдеться приблизно у 80 євро на двох.

4. Поркероль. Більшість туристів насправді не знають, що є група островів Єр, які лежать недалеко від півдня Франції, і якщо ви прагнете абсолютного спокою і порятунку від метушні Рив'єри, Поркероль – це те, що вам потрібно. Займаючи площу всього в 12,5 квадратних колометрів, з постійним населенням близько 200 жителів (помноженим на 50 влітку), це природний оазис, який пропонує відокремлені піщані пляжі, омиті кришталево чистим морем, і автентичну культуру.

При цьому варто врахувати, що оскільки Поркероль – крихітний острів, там обмежена кількість варіантів розміщення, ціни на які варіюються від 250 до 350 євро за ніч. Однак його часто відвідують як одноденну поїздку з Єри – міста на материку, де оренда студії починається від набагато дешевших 85 євро за ніч.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителі Франції назвали свої улюблені місця для відпустки в країні – ці шість чарівних міст можуть стати для туристів справжнім відкриттям.

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