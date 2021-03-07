Тепер мандрівники можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак пройшло не більше 12 годин.

Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування на коронавірус для авіапасажирів з України, Білорусі, Росії та інших країн, які віднесені до зони з високим ризиком зараження COVID-19.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Тепер мандрівники можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак минуло не більше 12 годин.

Також для пасажирів залишили колишню опцію. Вона передбачає проходження відразу двох тестів.

Один аналіз необхідно здати методом ПЛР. При цьому з моменту тестування до моменту перетину кордону Нідерландів має пройти не більше 72 годин. Другий тест передбачає експрес-перевірку на коронавірус. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.

Всі тести на коронавірус повинні мати негативний результат. Тільки в такому випадку пасажира пустять в літак.

Відзначається, що вимоги з тестування діють для всіх пасажирів з 13 років і старше, які слідують як в Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.

Паспорта вакцинації: що відомо

13 лютого головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні не вводитимуть паспорти імунізації, але можлива видача довідок про отримання щеплення від коронавірусу. Перший етап прищепної кампанії розпочався в Україні 24 лютого.

Експерти вважають, що введення паспортів вакцинації від COVID-19 може стати новою системою дискримінації людей.

5 березня 2021 року Президент Єврокомісії закликала країни ЄС негайно розпочати підготовку "паспортів вакцинації".

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Автор: Тамара Отовська