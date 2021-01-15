Український лоукостер SkyUp Airlines з 20 січня 2021 року змінює правила перевезення ручної поклажі.
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Як зазначається на сторінці авіакомпанії у Facebook, при купівлі квиткі на рейси SkyUp Airlines після 19 січня нові правила вже діятимуть діятимуть.
Нові правила перевезення ручної поклажі SkyUp Airlines: що зміниться
- На борт літака тепер можна буде брати ручну поклажу вагою до 9 кг, а не до 7 кг, як раніше. Це діє для квитків усіх тарифів. При цьому максимальні габарити валізи чи сумки залишаються незмінними: 55х40х20 см.
- Однак додаткові предмети тепер доведеться ховати у поклажу. Тобто ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, парасольку, книгу/журнал/папку для паперів, а також товари, придбані у Duty Free, тепер треба розміщувати всередині ручної поклажі. При цьому з верхнього одягу на борт літака можна пронести лише те, що знадобиться вам безпосередньо в аеропорту. Додаткові одиниці теж доведеться ховати.
- У пасажирів з'явиться можливість додати другу одиницю ручної поклажі. Опція стане доступною для всіх тарифів, але за різними умовами. У тарифах Standard і Flex — безкоштовно, а у Basic — за додаткову плату.
Вартість перевезення багажу на літаках SkyUp Airlines
1. Тариф Economy Basic: одна безкоштовна одиниця ручної поклажі; друга одиниця ручної поклажі до 9 кг з розмірами 55х40х20 см за додаткову плату - $12 онлайн або $25 в аеропорту в гривневому еквіваленті за курсом НБУ.
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2. Тариф Economy Standard: одна безкоштовна одиниця ручної поклажі, друга безкоштовна одиниця ручної поклажі до 5 кг з розмірами 35х20х10 см.
3. Тариф Economy Flex: одна безкоштовна одиниця ручної поклажі, друга безкоштовна одиниця ручної поклажі до 9 кг з розмірами 55х40х20 см.
Що ж з багажем за квитками, придбаними до 19 січня 2021 року включно
Для перевезення ручної поклажі за ними діють правила, єдині для всіх тарифів:
- безкоштовна одиниця ручної поклажі до 7 кг з розмірами 55х40х20 см
- безкоштовне перевезення додаткових предметів загальною вагою до 3 кг з розмірами не більше 35х20х10 см
Актуальну інформацію щодо ручної поклажі та багажу можна знайти за посиланням.
В прес-службі SkyUp Airlines пояснюють, що до таких заходів вдалися, щоб уникнути конфліктних ситуацій в салоні літака між пасажирами через брак місця для ручної поклажі. В тому числі це стосуються пакетів з товарами, придбаними у Duty Free, які більшість авіакомпаній дозволяють перевозити безкоштовно, і чимало пасажирів цим зловживають.
Зазначимо, два роки тому аналогічні правила запровадила авіакомпанія МАУ.
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