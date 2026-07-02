Wizz Air додає нові регулярні рейси з Польщі до курортів Єгипту

Угорський лоукостер Wizz Air розширує політну програму до курортів Єгипту, надаючи туристам можливість організувати переліт на відпочинок без туроператора.
Як повідомив авіаперевізник у своїх соцмережах, зокрема додаються нові маршрути до Марса-Аламу, Хургади та Шарм Ель Шейху.
До Марса-Аламу:
- Варшава-Модлін – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень;
- Гданськ – з 4 липня 2026 року раз на тиждень, з 26 жовтня тричі на тиждень;
- Краків – з 4 липня 2026 року двічі на тиждень, з 26 жовтня п'ять разів на тиждень;
- Катовіце – з 4 липня 2026 року раз на тиждень, з 26 жовтня тричі на тиждень.
До Харгади:
- Варшава-Модлін – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;
- Вроцлав – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;
- Катовіце – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень.
До Шарм Ель Шейху.:
- Варшава-Модлін – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень, з 8 грудня тричі на тиждень;
- Гданськ – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень;
- Катовіце – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень.
Водночас можливість придбати квитки на рейси та ціни в системі бронювання Wizz Air наразі відсутні.
Крім того, з 26 жовтня Wizz Air почне літати чотири рази на тиждень з аеропорту "Варшава-Шопен" до французького Ліона.
Також буде додано кілька нових маршрутів до італійського Турина – до Праги (Чехія), до Гданська (Польща), до Катовіце (Польща), до Вроцлава (Польща)
Відпочинок в Єгипті – цікаві місця, які варто відвідати
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали вісім пляжів у Єгипті, на які туристам варто обов'язково звернути увагу. Вони пропонують відпочинок на будь-який смак – від дайвінгу до усамітнення.
Водночас єгипетська тревел-журналістка Надін Араб, яка прожила в країні 30 років, у своєму блозі на Business Insider назвала шість прихованих перлин Єгипту, які змінять ваше уявлення про цю країну.
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