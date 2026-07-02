Wizz Air додає нові регулярні рейси з Польщі до курортів Єгипту

Таким чином туристи зможуть самостійно організувати перельоти до Марса-Аламу, Хургади та Шарм Ель Шейху.

Угорський лоукостер Wizz Air розширує політну програму до курортів Єгипту, надаючи туристам можливість організувати переліт на відпочинок без туроператора.

Як повідомив авіаперевізник у своїх соцмережах, зокрема додаються нові маршрути до Марса-Аламу, Хургади та Шарм Ель Шейху.

До Марса-Аламу:

Варшава-Модлін – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Гданськ – з 4 липня 2026 року раз на тиждень, з 26 жовтня тричі на тиждень;

Краків – з 4 липня 2026 року двічі на тиждень, з 26 жовтня п'ять разів на тиждень;

Катовіце – з 4 липня 2026 року раз на тиждень, з 26 жовтня тричі на тиждень.

До Харгади:

Варшава-Модлін – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Вроцлав – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Катовіце – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень.

До Шарм Ель Шейху.:

Варшава-Модлін – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень, з 8 грудня тричі на тиждень;

Гданськ – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень;

Катовіце – з 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень.

Водночас можливість придбати квитки на рейси та ціни в системі бронювання Wizz Air наразі відсутні.

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Крім того, з 26 жовтня Wizz Air почне літати чотири рази на тиждень з аеропорту "Варшава-Шопен" до французького Ліона.

Також буде додано кілька нових маршрутів до італійського Турина – до Праги (Чехія), до Гданська (Польща), до Катовіце (Польща), до Вроцлава (Польща)

Відпочинок в Єгипті – цікаві місця, які варто відвідати

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали вісім пляжів у Єгипті, на які туристам варто обов'язково звернути увагу. Вони пропонують відпочинок на будь-який смак – від дайвінгу до усамітнення.

Водночас єгипетська тревел-журналістка Надін Араб, яка прожила в країні 30 років, у своєму блозі на Business Insider назвала шість прихованих перлин Єгипту, які змінять ваше уявлення про цю країну.

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