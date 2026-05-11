Не лише піраміди: єгиптянка назвала шість прихованих перлин країни

В Єгипті ще є багато маловідомих місць, здатних здивувати навіть досвідчених туристів.

Єгипет традиційно вважається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українських туристів. Втім, зациклюючись на знаменитому all inclusive, відпочивальники часто пропускають багато цікавого.

Єгипетська тревел-журналістка Надін Араб, яка прожила в країні 30 років, у своєму блозі на Business Insider назвала шість прихованих перлин Єгипту, на які варто звернути увагу.

"Коли я подорожую, розповідь про те, що я єгиптянка, зазвичай викликає розмову про Великі піраміди Гізи. Як людина, яка багато разів стояла перед пірамідами, я розумію їхню чарівність – це дійсно захоплююче видовище. Однак, як місцева мешканка, яка прожила тут 30 років, я знаю, що в Єгипті є багато не менш вражаючих пам'яток. Ось шість речей, які я завжди раджу мандрівникам зробити, коли вони відвідують мою батьківщину", – зазначила вона.

1. Сходження на гору Синай на світанку

Надін розповідає, що це одна з найвищих гір Єгипту – її висота становить 2 285 метрів над рівнем моря. Вона вважається священним місцем для всіх авраамічних релігій – на вершині навіть розташовані стара церква та мечеть.

"На мій погляд, це не просто звичайний похід – це прекрасна духовна подорож. Після підйому по Верблюжій стежці 750 сходинок приведуть вас на вершину. Якщо ви сплануєте свій похід і дістанетеся до вершини до сходу сонця, горизонт забарвиться в теплі бурштинові та м'які жовті відтінки. Це момент, заради якого, безперечно, варто здійснити сходження", – каже вона.

2. Купання в солоних озерах оази Сіва

"Я бачила оазу Сіва всюди у своїй стрічці Instagram, і, на мій погляд, жодна поїздка до Єгипту не буде повноцінною без відвідування бірюзових солоних озер цього регіону. Уперше, коли я там побувала, я не вміла плавати, але завдяки високій солоності води я змогла триматися на воді", – розповідає дівчина.

При цьому, за її словами, крім незрівнянної краси, вважається, що озера мають цілющі властивості, що робить це місце ідеальним для відвідувачів, які цікавляться оздоровленням за допомогою природних засобів.

3. Політ на повітряній кулі в Луксорі

"Як і піраміди в Гізі, я вважаю, що відвідування давньоєгипетських храмів у Луксорі обов'язкове для тих, хто вперше приїжджає до Єгипту. Однак один із моїх улюблених способів помилуватися ними – це політ на повітряній кулі. Я здійснила такий політ на світанку на честь свого 29-річчя, і це того варте. Піднявшись у рожеве небо, ми 45 хвилин парили над пишними зеленими полями та різними археологічними пам'ятками, включаючи культовий храм Хатшепсут. В оточенні десятків інших барвистих повітряних куль я, можна з упевненістю сказати, відчувала себе на сьомому небі від щастя", – згадує Надін.

4. Кемпінг у Чорній та Білій пустелях

Для ідеальної поїздки на вихідні до Єгипту вона рекомендує відвідати Чорну та Білу пустелі, які знаходяться в межах досяжності на машині. Ці пустелі, відомі своїми неземними пейзажами та химерними скельними утвореннями, також чудово підходять для ночівлі під зірками.

"На свій 27-й день народження я взяла групу близьких друзів у похід сюди, і разом ми повною мірою насолодилися природою. У Білій пустелі ми відвідали Кришталеву гору, покаталися на позашляховиках по дюнах долини Агабат і скупалися в природному джерелі. Однак моїм улюбленим заняттям у Чорній пустелі було ліпити ангелів з піску", – розповіла дівчина.

5. Поїздка до печери Джара

За словами Надін, незважаючи на те, що печера Джара розташована в Західній пустелі в досить віддаленому місці, вона того варта, щоб подолати цей нелегкий шлях.

Ця доісторична сталактитова печера вирізняється чудовими скельними утвореннями та стародавніми неолітичними гравюрами. Крім того, тепле світло свічок мерехтить на шорстких сталактитових стінах печери, створюючи приглушену, більш інтимну атмосферу, додає вона.

6. Сноркелінг і дайвінг у Червоному морі

Надін зазначає, що люди з усього світу приїжджають до Єгипту, щоб зануритися в Червоне море і помилуватися його чудовими кораловими рифами, різноманітним морським життям і комфортною температурою цілий рік.

"Навіть якщо дайвінг вам не до душі, сноркелінг – це теж чудовий досвід. Серед найпопулярніших пляжних міст для дайвінгу та сноркелінгу – Марса-Алам, Дахаб, Шарм-ель-Шейх і Хургада. На мій погляд, саме тут знаходяться найкращі пляжі та місця для дайвінгу в країні. Якщо ви професійний дайвер і вам потрібно вибрати лише одне місто, я настійно рекомендую Марса-Алам. Це менш людне місце з неймовірним розмаїттям морського життя, включаючи дельфінів, морських черепах, дюгонів і навіть акул", – радить мешканка Єгипту.

Тим часом для початківців вона рекомендує сноркелінг у Дахабі, оскільки там багато мілководних ділянок.

