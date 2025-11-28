Єгипет – один із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку серед українських туристів. І хоча в цей період єгипетські моря можуть бути прохолодними для купання, українців, які втомилися від нашої холодної та похмурої зими, це не зупиняє.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали вісім пляжів у Єгипті, на які туристам варто обов'язково звернути увагу.
"Можливо, найприкметніша особливість єгипетських пляжів – це те, як випалені сонцем піски пустелі раптово змінюються блакитними лагунами та квітучими кораловими рифами, що спалахують яскравими фарбами, тільки-но ви вдягаєте маску та трубку. Недарма Єгипет вважається одним із найкращих місць у світі для підводного плавання з аквалангом і сноркелінгу", – зазначають автори матеріалу.
При цьому вони підкреслюють, що Єгипет повною мірою використовує своє приголомшливе узбережжя – уздовж берегів Червоного і Середземного морів розташовані численні ресторани морепродуктів, спа-салони, дайвінг-центри і шикарні курорти, що пропонують ідеальне поєднання сонця, моря і піщаних дюн.
8 найкращих пляжів у Єгипті
- Алмаза Бей, Марса Матрух – для розкішного відпочинку.
- Блакитна лагуна, Дахаб – для водних видів спорту.
- Ель-Аламейн, Північне узбережжя – для гламурного відпочинку.
- Наама-Бей, Шарм-ель-Шейх – для сімейного відпочинку.
- Фіорд-Бей, Таба – для втечі від натовпів.
- Острів Махмія, Хургада – для снорклінгу і спостереження за дельфінами.
- Аль-Найзак, Марса-Алам – для купання і скелястих пейзажів.
- Приватні пляжі Олександрії – для клубного відпочинку.
Чим ще зайнятися в Єгипті взимку
Хоча зима в Єгипті та зима в Україні – це різні речі (на курортах Єгипту в січні-лютому денна температура прогрівається до +20...+23 градусів), все ж таки не всі туристи ризикують цілими днями валятися на пляжах і купатися в морі.
Однак також такі температури і більш лагідне сонце, ніж у спекотні літні місяці, дають змогу туристам комфортно досліджувати знамениті єгипетські піраміди й пустелі.
Піраміди в Гізі, стародавнє місто Луксор, Олександрійська бібліотека, круїз Нілом – лише деякі з екскурсій, які набагато легше переносяться взимку, аніж влітку.
Відпочинок у Єгипті – корисні поради
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали страви, які обов'язково варто спробувати на відпочинку в Єгипті.
Своєю чергою тревел-журналістка Лорен Кіт із власного досвіду поділилася з іншими туристками шістьма важливими порадами, що можуть стати їм у пригоді під час одиночної поїздки до Єгипту.
