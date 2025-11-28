Єгипет може похвалитися безліччю приголомшливих пляжів на будь-який смак.

Єгипет – один із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку серед українських туристів. І хоча в цей період єгипетські моря можуть бути прохолодними для купання, українців, які втомилися від нашої холодної та похмурої зими, це не зупиняє.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали вісім пляжів у Єгипті, на які туристам варто обов'язково звернути увагу.

"Можливо, найприкметніша особливість єгипетських пляжів – це те, як випалені сонцем піски пустелі раптово змінюються блакитними лагунами та квітучими кораловими рифами, що спалахують яскравими фарбами, тільки-но ви вдягаєте маску та трубку. Недарма Єгипет вважається одним із найкращих місць у світі для підводного плавання з аквалангом і сноркелінгу", – зазначають автори матеріалу.

При цьому вони підкреслюють, що Єгипет повною мірою використовує своє приголомшливе узбережжя – уздовж берегів Червоного і Середземного морів розташовані численні ресторани морепродуктів, спа-салони, дайвінг-центри і шикарні курорти, що пропонують ідеальне поєднання сонця, моря і піщаних дюн.

8 найкращих пляжів у Єгипті

Алмаза Бей, Марса Матрух – для розкішного відпочинку. Блакитна лагуна, Дахаб – для водних видів спорту. Ель-Аламейн, Північне узбережжя – для гламурного відпочинку. Наама-Бей, Шарм-ель-Шейх – для сімейного відпочинку. Фіорд-Бей, Таба – для втечі від натовпів. Острів Махмія, Хургада – для снорклінгу і спостереження за дельфінами. Аль-Найзак, Марса-Алам – для купання і скелястих пейзажів. Приватні пляжі Олександрії – для клубного відпочинку.

Чим ще зайнятися в Єгипті взимку

Хоча зима в Єгипті та зима в Україні – це різні речі (на курортах Єгипту в січні-лютому денна температура прогрівається до +20...+23 градусів), все ж таки не всі туристи ризикують цілими днями валятися на пляжах і купатися в морі.

Однак також такі температури і більш лагідне сонце, ніж у спекотні літні місяці, дають змогу туристам комфортно досліджувати знамениті єгипетські піраміди й пустелі.

Піраміди в Гізі, стародавнє місто Луксор, Олександрійська бібліотека, круїз Нілом – лише деякі з екскурсій, які набагато легше переносяться взимку, аніж влітку.

Відпочинок у Єгипті – корисні поради

