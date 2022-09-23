Нові правила в'їзду до Японії почнуть діяти з 11 жовтня 2022 року.

Японія з жовтня 2022 року, однією з останніх серед популярних туристичних країн, відкриває кордони для масового туризму, закриті через пандемію коронвірусу на початку 2020 року.

Про це повідомив міністр цифрової політики Японії Коно Таро у своєму Twitter.

"Нарешті Японія знову відкриє кордони. Повернений безвізовий режим, відсутність денного ліміту та безкоштовні індивідуальні візити", – написав він.

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При цьому прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо під чс виступу на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку уточнив, що нові правила почнуть діяти з 11 жовтня 2022 року, передає CNN.

Нагадаємо, спалах захворювання COVID-19 розпочався у грудні 2019 року у у китйському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на вересень 2022 року у світі на COVID-19 захворіли понад 600 млн людей, з них більше 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертельних в історії.

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 року подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі крани почали відновлювти туристичні подорожі, втім, з жорсткими обмеженнями. До літа 2022 року більшість країн світу скасували практично всі туристичні обмеження, спричинені пандемією, однак деякі країни, серед яких і Японія, залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

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