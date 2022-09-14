Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року, повідомляє ВООЗ.

Світ ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19.

Про це заявив у середу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус, пише Reuters.

"Ми ще не там. Але кінець видно", — заявив Гебреїсус.

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Зазначається, що це є найбільш оптимістичною оцінкою ВООЗ відтоді, як вона оголосила міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та почала описувати COVID-19 як пандемію через три місяці.

Через вірус, який з'явився в Китаї наприкінці 2019 року, померли майже 6,5 мільйона людей і заразилися 606 мільйонів. Він сколихнув світову економіку та перевантажив системи охорони здоров’я.

Поширення вакцин і методів лікування допомогло знизити смертність і госпіталізацію, а штам "Омікрон", який з'явився наприкінці минулого року, викликає менш важкий перебіг захворювання. Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року, повідомляє ВООЗ.

Утім, Гебреїсус нагадав країнам про необхідність зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом.

За його словами, країни повинні ретельно переглянути свої політики для посилення боротьби як із COVID-19, так і з майбутніми вірусами, сказав голова ВООЗ. Він також закликав країни вакцинувати 100% населення, які належать до груп високого ризику, та продовжувати тестування на коронавірус.

У ВООЗ також заявили, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підштамами "Омікрону" або навіть різними штамами, що викликають занепокоєння", - сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхов.

"Літня хвиля COVID-19, викликана штамом Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами", — сказав представник Європейської комісії.

Представники охорони здоров’я США заявили, що пандемія ще не закінчилася, але нові бівалентні вакцини знаменують важливий зсув у боротьбі з вірусом. Вони прогнозують, що одна щорічна вакцина, схожа на щеплення від грипу, повинна забезпечити високий ступінь захисту та повернути країну ближче до нормального стану.

За словами речника ВООЗ, наступна зустріч експертів ВООЗ, на якій буде вирішено, чи пандемія все ще є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, відбудеться в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що в світі почала стрімко зростати смертність від COVID-19. За чотири тижні кількість зареєстрованих летальних випадків збільшилася на 35%. Він додав, що на цей час домінуючим штамом коронавірусу залишається "Омікрон".

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