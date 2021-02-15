У компанії стверджують, що технічно літак готовий вилетіти будь-якої хвилини.

Рейс «Занзібар — Київ», яким майже 180 українських туристів мали повернутися додому, затримується через проблеми з оформленням перельоту.

Про це повідомила компанія-перевізник SkyUp Airlines.

За інформацією компанії, рейс PQ 6972 не вдалося здійснити за розкладом з технічних причин. Однак уже за кілька годин технічно літак був готовий до польоту, і завадили лише процедури оформлення.

«Для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, в тому числі та дотримання регламенту щодо робочого часу екіпажів, для виконання даного рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо», — йдеться в повідомленні.

Компанія стверджує, що упродовж 13-15 лютого її представники ведуть переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у в повітряному просторі.

«Кілька разів ми отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи та розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Наразі для пришвидшення розв'язання питання до переговорів приєдналася Державіаслужба України», — розповіли у SkyUp, наголосивши, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

Читайте такожУкраїнець з групою туристів жили у печері в Індії після введення карантину (фото)Також перевізник перепросив за незручності, з якими довелося мати справу пасажирам.

«Ми щиро шкодуємо, що наші пасажири опинилися в такій ситуації та зазнають незручностей. У зв'язку з високим сезоном на острові нам не вдалося відразу забезпечити пасажирів комфортним проживанням — лише харчуванням і можливістю користуватися інфраструктурою готелів, однак наразі всі розселені в окремих номерах до 16 лютого», — повідомили в компанії.

У разі якщо дозвільні документи на виліт не надійдуть сьогодні, 15 лютого, SkyUp обіцяє, що всі пасажири зможуть вилетіти в Київ їхнім рейсом завтра. Актуальну інформацію про час вильоту пасажири мають отримати в смс-повідомленнях.

Українські туристи в Занзібарі: що відомо

13 лютого майже 180 українських туристів застрягли в Індійському океані на Занзібарі. Літаки до України скасовуються уже третій день.

Туроператор Join UP!, який є замовником рейсу, повідомив, що затримка відбувається «у зв'язку з виробничими причинами». 14 лютого у компанії розповіли, що знайшли для туристів готельні номери та працюють над організацією рейсу додому.

Згодом основною перешкодою в поверненні українців туроператор назвав безпекові протикоронавірусні обмеження різних країн на перетин кордонів іноземними громадянами.

В українському МЗС повідомили, що туристи не можуть покинути острів через зламаний літак, а відомство працює з туроператором, щоб забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше повернути додому.

Тим часом застряглих українців уже кілька разів возили між різними готелями та аеропортом і змушували чекати на рейс, який поки що так і не відбувся. Люди скаржаться на умови в деяких тимчасово наданих місцевих готелях. Серед пасажирів є сім'ї з дітьми.

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Автор: Катерина Комолова