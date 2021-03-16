На думку експертів, пандемія коронавірусу підігріла інтерес до даних інвестиційних програм.

Міжнародна компанія Henley & Partners 16 березня 2021 року опублікувала щорічні рейтинги програм отримання посвідки на проживання (ВНП) і громадянства через інвестиції.

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Як зазначає прес-служба компанії, при складанні рейтингу незалежні експерти оцінили 12 програм «громадянство через інвестиції» і 24 програми «ВНЖ через інвестиції».

Глобальний рейтинг програм ВНП за інвестиції

Цього року в рейтингу з'явилася програма Нової Зеландії. Як і рік тому, перші два місця займають Австрія та Португалія. Трійку лідерів замикає Італія. Максимальні позначки за рівнем якості життя показали Канада, Швейцарія та Австрія. Щодо оподаткування кращі показники у Дубая (ОАЕ). Що стосується загальної вартості участі в програмі, то найвигідніші умови пропонують програми Мальти, Португалії, Таїланду та Латвії.

Для визначення позиції програми в рейтингу ВНП через інвестиції використовувалися 10 показників: репутація, якість життя, оподаткування, безвізовий в'їзд до інших країни, термін розгляду заяви і якість обробки інформації, комплаєнс, вимоги до інвестицій, загальні витрати, терміни отримання громадянства і вимоги для отримання громадянства.

При цьому в Henley & Partners відзначили, що пандемія коронавірусу підігріла інтерес до даних інвестиційних програм.

«У минулому альтернативні ВНП і громадянство розглядалися як капітал, який «добре б мати», з пандемією вони стали своєрідним must have для бізнесменів і підприємців і членів їхніх сімей», - зазначив глава департаменту по роботі з приватними клієнтами Henley & Partners Домінік Волек.

Глобальний рейтинг програм громадянства за інвестиції

Шостий рік поспіль Мальта стає найкращою в рейтингу програм отримання громадянства з новою процедурою отримання громадянства шляхом натуралізації. Згідно з умовами процесу, інвестори можуть отримати громадянство після 36 місяців у статусі резидента (або 12 місяців у виняткових випадках) і після здійснення істотних інвестицій в економіку країни.

Друге місце посіла програма Австрії. На третьому місці програма Чорногорії. Високі місця займають Карибські країни. Інвесторів приваблює невелика вартість участі в програмах, а також можливість подорожувати без візи в країни Шенгенської зони, Великобританію, Китай та інші.

Для аналізу програм інвестиційного громадянства використовувалися наступні критерії: репутація, якість життя, безвізовий в'їзд, термін розгляду заяви і якість обробки інформації, комплаєнс, вимоги до інвестицій, необхідність проживання в країні, можливість переїзду в інші країни, необхідність відвідування країни, прозорість процедури.

Методологія при складанні рейтингів інвестиційних програм Henley & Partners

Дослідження інвестиційних програм за 2021 рік являє собою шосте видання, де зібраний найбільш повний систематичний аналіз і порівняння основних варіантів отримання ВНП і громадянства через інвестиції.

У створенні рейтингів брали участь незалежні експерти Knight Frank, The Economist Intelligence Unit, Baker & McKenzie, Fragomen LLP, PwC. Також були опитані інвестори і державні діячі з різних країн. За кожним критерієм експерти виставляли країнам бали (від 0 до 10), після чого результати підсумовувалися.

Рейтинги оновлюються щорічно.

Компанія Henley & Partners надає консалтингові послуги в сфері планування місця проживання для приватних клієнтів та їх сімей. Компанія також виступає в якості радника урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або посвідки на проживання через інвестиції. Компанія Henley & Partners залучила понад 8 мільярдів доларів США в економіки країн по всьому світу через різні інвестиційні програми. Офіси компанії розташовані більш ніж в 30 країнах світу, в тому числі у Великобританії, Швейцарії, Мальті, Кіпрі, Португалії, Федерації Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуді.

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Автор: Марина Григоренко