Лідером рейтингу найбезпечніших країн світу вже котрий рік поспіль виявилася Ісландія.

Україна в рейтингу найбільш миролюбних країн світу опинилася на 153-у місці зі 163-ьх, тоді як роком раніше вона займала 142-е місце, при цьому Росія відкотилася зі 154-го на 160-те.

Про це свідчать нові дані Global Peace Index за 2022 рік.

Насамперед на низькі позиції обох країн вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Загалом на місце країни в рейтингу миролюбності впливає наявність конфліктів або воєн на їхній території, участь у них на території інших країн, кількість смертей через війни/конфлікти, відносини з сусідніми країнами, рівень злочинності, кількість біженців, тероризм, політична нестабільність, рівень диктатури, кількість ув'язнених, свобода протестів, рівень мілітаризації, наявність ядерної зброї, участь у миротворчих місіях та інше.

Чим вище місце країни в рейтингу, тим більше її рекомендують, серед іншого, для відвідування туристам.

При цьому лідером рейтингу вже котрий рік поспіль стала Ісландія.

Топ-10 наймиролюбніших країн світу:

1. Ісландія

2. Нова Зеландія

3. Ірландія

4. Данія

5. Австрія

6. Португалія

7. Словенія

8. Чехія

9. Сингапур

10. Японія

Топ-10 найменш миролюбних країн світу:

1. Афганістан

2. Ємен

3. Сирія

4. Росія

5. Південний Судан

6. Демократична Республіка Конго

7. Ірак

8. Сомалі

9. Центральна Африканська Республіка

10. Судан

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найнебезпечніші місця для відпочинку, де туристів можуть обікрасти.