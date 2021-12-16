Літаки відправляються щосереди, а час польоту становить 2,5 години.

Авіакомпанія SkyUp здійснила перший рейс з Одеси до Тель-Авіва 15 грудня.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Літаки відправлятимуться раз на тиждень - щосереди - за зручним розкладом. Загалом дві з половиною години - і пасажири вже в Тель-Авіві", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, з 22 травня 2022 року кількість рейсів збільшиться до 3 разів на тиждень. Літаки за маршрутом Одеса - Тель-Авів літатимуть понеділками, четвергами та неділями.

Читайте такожКиїв у 2021-му обігнав Москву з дорожнечі життя - The EconomistРаніше, 25 листопада, SkyUp здійснив свій перший рейс з Києва до Тель-Авіва. На початку польотної програми рейси з Києва будуть виконуватися щочетверга та щонеділі. Згодом частота польотів зросте до трьох разів на тиждень, а потім і до чотирьох – вівторками, середами, четвергами та неділями.

SkyUp: довідка

Авіакомпанію SkyUp зареєстровано в Києві у 2016 році. Її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Герасименко Валентина