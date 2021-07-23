Дозволена частота рейсів на цьому маршруті складе 2 рейси на тиждень.

Державна авіаційна служба дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати чартерні рейси з Києва в Бахрейн.

Відповідний наказ розміщено на сайті Державіаслужби.

Зазначається, що дозволена частота рейсів на цьому маршруті становить 2 рейси на тиждень.

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Термін дії прав на польоти з Києва в Бахрейн - з 1 серпня до 30 жовтня 2021 року.

Нові авіарейси SkyUp

З 4 липня SkyUp Airlines запустила регулярні рейси зі Львова в Баку (Азербайджан).

З 24 липня перевізник запускає рейси з Києва до міста Фуншал (Португалія), що на острові Мадейра.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Автор: Павло Степанець