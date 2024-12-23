У деяких частинах "острова вічної весни" утворилася ожеледь.

Іспанський канарський острів Тенерифе є одним із найпопулярніших місць відпочинку в Європі серед тих, хто хоче насолодитися зимовим сонцем і теплом. Однак навіть на цьому "острові вічної весни" іноді бувають неприємні погодні сюрпризи, які можуть зіпсувати ваш відпочинок.

22 грудня 2024 року влада Тенерифе оголосила про закриття всіх під'їзних шляхів до національного парку Тейде через несприятливі погодні умови – накопичення снігу та льоду на дорогах зробило водіння в цьому регіоні небезпечним, пише Canarian Weekly.

Зокрема, закритими залишаються маршрути TF-21 з Ла-Оротави, TF-24 з Ла-Есперанси і TF-38 з Чіо.

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Зазначається, що закриття діятиме доти, доки умови не будуть визнані безпечними для поїздок.

Водночас президентка міської ради Тенерифе Роза Давіла відзначила неймовірну красу засніженого вулкана Тейде, назвавши його "різдвяним подарунком" для жителів Тенерифе і Канарських островів.

Водночас місцева влада нагадує: незважаючи на те, що сніг створює приголомшливе тло, жителям і гостям острова варто дуже відповідально підходити до питань безпеки.

Рекомендації від влади Тенерифе на час негоди:

уникати поїздок до національного парку Тейде, поки діють обмеження;

стежити за станом доріг через місцевий інформаційний центр дорожнього руху;

дотримуватися обережності в інших частинах острова, якщо зберігається несприятлива погода;

слідувати вказівникам та інструкціям співробітників служби безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав у своєму великому матеріалі, що варто врахувати перед поїздкою на Тенерифе і що там обов'язково варто подивитися.

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