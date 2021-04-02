Команда «Світу навиворіт» побуває на нелегальних вуличних гонках на ослах, де тварини біжать зі швидкістю автомобіля.

У новій серії екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт. Пакистан», що вийде 3 квітня о 18:20 на «1+1», стартує цикл випусків з міста Карачі, який на думку рейтингових видань входить до списку найбільш небезпечних мегаполісів планети.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», Дмитро Комаров покаже місця, недоступні звичайному туристу, і події, які складно уявити в сучасному світі.

Команді «Світу навиворіт» дивом вдалося зберегти кадри з цього міста, які мало не конфіскували правоохоронні органи. Вони увійдуть до цикла програм про Карачі. І вже завтра, в першому випуску з цього циклу, телеглядачі побачать закритий нелегальний захід, куди не можна навіть приходити, не те, що знімати. Це екстремальні вуличні гонки на ослах, які біжать зі швидкістю автомобіля прямо по проїжджій частині.

У Карачі, колишній столиці Пакистану, живе, за різними даними, від 16 до 40 мільйонів людей. Це практично населення всієї України в одному місті. Ще зовсім недавно Карачі входив до списку найбільш небезпечних міст планети. У наш час ситуація змінилася, але спокійним місто назвати, як і раніше, не можна. Щоб показати «виворіт» Карачі Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву доводилося працювати в супроводі озброєної охорони і ризикувати своїм життям.

«Ми поїдемо в ті місця, куди туристам їхати забороняють, а журналісти можуть пересуватися тільки за спеціальним дозволом і тільки в супроводі охорони. При цьому гарантувати безпеку не може ніхто. Але саме тут — на околиці Карачі — знаходиться все найцікавіше. Ми покажемо «виворіт» цього міста, який ще не бачив український телеглядач», — каже Дмитро Комаров.

Команда проекту потрапить на закритий захід — небезпечні нелегальні вуличні гонки, де замість спорткарів — віслюки. Тварин по-особливому готують до змагань, щоб вони могли розігнатися до неймовірних швидкостей.

На цю подію фактично неможливо потрапити іноземцю з камерою — брати участь в ній, а тим більше знімати, суворо заборонено. За це можна потрапити за ґрати і позбутися всієї техніки і записів. Місце гонок тримається в найсуворішому секреті і анонсується всіх сторонам тільки напередодні змагань. Але «Світу навиворіт» вдасться не тільки відшукати місце проведення, а й познайомитися з місцевою суперзіркою, яку називають «легендою вулиць». Цей гонщик перемагав в небезпечних змаганнях десятки разів і заробив звання чемпіона.

Дмитро Комаров не тільки покаже зсередини процес підготовки до перегонів і сам забіг, але і разом з легендарним чемпіоном сам стане учасником змагань, промчавши на віслюку по місту зі швидкістю автомобіля. Ці зйомки не пройшли гладко для команди проекту. Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв зіткнулася з поліцією і дивом змогли зберегти рідкісні кадри гонок.

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Автор: Марина Григоренко