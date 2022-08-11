Відтепер на YouTube, окрім основних випусків програми, виходитимуть ексклюзивні відео у новому форматі.

Зараз, коли Україна переживає важкі часи та триває повномасштабна війна з Росією, "Світ навиворіт" повертається, щоб дарувати глядачам позитивні враження. Команда проекту продовжує працювати та створювати новий унікальний контент.

Відтепер улюблена програма підкорює весь світ, виходячи різними мовами на YouTube. Англійська, польська, французька версії каналу вже працюють, справжній ажіотаж викликала іспаномовна версія – глядачі з усього світу щодня відкривають для себе світ очима українців. Крім цього, контент "Світ навиворіт" доступний українською мовою на YouTube.

Окрім улюблених випусків та нових програм, у відеоблозі відтепер систематично з’являтимуться ексклюзивні відео з архівного матеріалу, який Дмитро Комаров назбирав за 12 років мандрівок, та частину якого ще не показували.

"Весь світ захоплюється мужністю нашого народу. Нам, українцям, зараз особливо потрібні натхнення і позитивні емоції, щоб ставати ще сильнішими. Тому навіть під час повномасштабного вторгнення Росії "Світ навиворіт" продовжує працювати і дарувати враження. Наша команда створює ексклюзивний, дуже яскравий контент, щоб кожен українець мав можливість хоча б на 10 хвилин відволіктись від реальності та посміхнутись навіть у найтяжчі часи", – розповів Дмитро Комаров.

Нагадаємо, з 15 серпня 0 17:00 улюблені випуски проекту можна буде побачити і на телеканалі "ТЕТ".

Програма "Світ навиворіт" – це насамперед неймовірні історії людей по всьому світу, які надихають та на власному прикладі доводять: добро завжди перемагає, а віра у власні сили здолає будь-які перешкоди. 12 років Комаров знайомить з українською культурою найвіддаленіші народи світу. Він годував борщем дикі племена і підіймав український прапор на найвищих гірських вершинах. У найважчий для України час телеведучий активно займається благочинністю, документує наслідки російських злочинів проти України, а відтепер знову продовжує показувати дива світу українським глядачам.

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