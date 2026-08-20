Швейцарський турист отримав рік тюрми на Балі за глузування зі священного свята

Туристам не варто порушувати правила на Балі.

20 серпня 2026 року суд на індонезійському курортному острові Балі засудив швейцарського туриста до одного року тюремного ув’язнення за зневагу до місцевих традицій.

Як пише Associated Press, 26-річного Луціана Андріна Зграггена судили за те, що він хвалився у своїх соціальних мережах тим, що порушив правила поведінки у священний для місцевих День тиші, також відомий як Нієпі.

"Дії підсудного образили балійців, зачепили їхню віру та викликали суспільне обурення. Підсудний має понести відповідальність за свої дії", – заявив головуючий суддя Чокорда Путра Буді Пастіма.

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Як саме швейцарець розгнівав мешканців Балі

Щороку в День мовчання, який зазвичай припадає на березень, усі мешканці Балі зобов’язані провести 24 години в повній тиші (з 06:00 ранку одного дня до 06:00 ранку наступного). У цей період їм заборонено виходити на вулиці, за винятком екстрених випадків. У результаті пляжі та вулиці острова порожніють, аеропорт закривається, а інтернет відключається. Обмеження поширюються як на місцевих жителів, так і на туристів, незалежно від релігії чи національності. Виходити на вулицю можуть лише соціальні патрулі, які стежать за дотриманням заборон.

Окружний суд Денпасара встановив, що Зграгген хвалився в Instagram тим, що він порушив обмеження навіть після того, як персонал вілли, де він проживав, повідомив йому про правила поведінки в цей день.

У відеороликах хлопець посміхався на камеру й описував прогулянку до пляжу під час святкування, при цьому назвавши традицію "божевільною" та використавши нецензурне слово.

Дописи широко поширилися в соцмережах, викликавши осуд з боку мешканців Балі, які визнали їх нешанобливими. Влада розшукала його та заарештувала прямо на віллі в популярному туристичному районі.

Під час судового процесу Зграгген заявив, що не хотів ображати індуїстське свято чи балійський народ. Також він спробував виправдатися, мовляв, опублікував згадані дописи, коли був голодним і засмученим тим, що ніде не зміг дістати їжу. При цьому хлопець додав, що не до кінця усвідомлював масштаби обмежень.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок затримань іноземних та місцевих туристів за вихід на вулицю під час Ньєпі – раніше подібний випадок стався з американським туристом. Однак до цього подібні справи, як правило, вирішувалися без судового переслідування.

Інші обмеження для туристів на Балі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристам на Балі пригрозили 20 роками в’язниці за порушення нових міграційних правил.

Також відпочивальників на Балі зобов’язали завжди мати при собі паспорти.

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