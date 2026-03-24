Американського туриста затримали на Балі, бо він порушив священне правило

Щороку в День тиші мешканцям та гостям острова заборонено виходити на вулиці.

Незнання місцевих традицій нерідко може принести туристам серйозні проблеми – у кращому випадку вони отримають несхвальні погляди місцевих жителів, а в гіршому може дійти до арешту.

На Балі варто дотримуватися правил у День тиші

57-річний американський турист Карл Адольф Амрхайн минулого тижня був затриманий традиційними охоронцями, або пекалангами, після того, як його помітили, коли він йшов головною дорогою в селі Сукаваті на Балі, пише Hey Bali.

Річ у тім, що саме тоді, з 5:59 19 березня до 6:00 20 березня 2026 року, на популярному індонезійському острові відзначали щорічний День тиші, також відомий як Ньєпі.

Це найсвятіше і найсуворіше дотримуване свято для жителів Балі. Протягом 24 годин звичний ритм життя повністю призупиняється: аеропорти закриваються, вулиці спорожніють, і навіть світло приглушується, щоб дотриматися індуїстського повір'я про те, що духи повинні вірити, ніби острів безлюдний.

При цьому правила Ньєпі забороняють будь-яку діяльність на відкритому повітрі, поїздки та розваги. Ці правила поширюються на всіх жителів острова, незалежно від релігії чи національності – про це туристам повідомляють через готелі, аеропорти та офіційні повідомлення задовго до свята.

Як розповів патрульний Дева Геде Сукадана, який помітив Амрхайна, що йшов із сумкою, під час затримання американець спочатку мовчав, після чого його супроводили до поліцейського відділку Сукаваті для подальшого допиту.

За словами начальника поліції Гіаньяра АКБП Чандри Кесуми, пояснення чоловіка було простим, але незвичайним.

"Він визнав, що був змушений покинути свій готель в Убуді, тому що термін його перебування закінчився", – повідомив Чандра журналістам.

Спочатку Амрхайну запропонували розміщення в поліцейському відділку на час Ньєпі, щоб він міг перечекати свято в безпеці та відповідно до правил, однак американець відмовився.

Натомість він наполіг на негайному пошуку нового готелю, хоча всі підприємства, включаючи готелі, повинні дотримуватися тиші та працювати в мінімальному режимі. У цей період гості зазвичай залишаються у своїх номерах, обслуговування номерів часто обмежене, а всі двері та штори мають бути зачинені.

Зрештою поліція порекомендувала чоловікові найближчий готель у Сукаваті, куди він заселився на решту Ньєпі за домовленою ціною.

