На Балі посилили візові перевірки іноземців.

Іноземним туристам на Балі (Індонезія) нагадали про необхідність завжди мати при собі паспорти, оскільки співробітники імміграційної служби посилили перевірки на популярному курортному острові.

Як пише South China Morning Post, це пов'язано з тим, що місцева влада посилила боротьбу з порушеннями візового режиму на тлі зростання кількості правопорушень на початку цього року. У результаті Індонезія ввела нові заходи для ретельнішого контролю за іноземцями та забезпечення дотримання ними імміграційних правил.

Раніше цього місяця влада оголосила про розгортання на Балі оперативної групи імміграційного патрулювання, якій доручено "припиняти незаконні дії" і боротися з порушеннями імміграційного законодавства іноземцями.

"Створення оперативної групи імміграційного патрулювання є продовженням директиви президента Прабово Субіанто щодо забезпечення стабільності та безпеки на Балі, одному з найпопулярніших туристичних напрямків Індонезії", – заявив міністр імміграції та виправних установ Агус Андріанто.

Повідомляється, що наразі близько 100 співробітників імміграційної служби у формі, оснащених натільними камерами, патрулюють 10 популярних туристичних місць на Балі, включно з райськими місцями для серферів Чангу і Семіньяк, духовним центром Убуд і містом морепродуктів Джимбаран.

Разом з тим, цей захід викликав неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Зокрема, його прихильники закликали до частіших перевірок у коворкінгах, серф-шопах і студіях йоги, де, за їхніми словами, порушення візового режиму трапляються досить часто. Інші користувачі висловили стурбованість тим, що вибіркові перевірки можуть відлякати туристів.

"Це просто зіпсує вашу відпустку. Паспортні перевірки мають проводитися в аеропорту, а не на пляжі", – написав один користувач.

Видання нагадує, що торік Балі відвідали 6,3 мільйона туристів, що перевищує населення острова в 4,3 мільйона осіб, згідно з офіційними даними. На цей рік Міністерство туризму поставило мету в 6,5 мільйона прибуттів.

Однак різке зростання кількості туристів також створило проблеми – збільшилася кількість повідомлень про неналежну поведінку туристів і перевищення терміну перебування іноземців, що спонукало владу Індонезії вжити більш жорстких заходів.

За даними інформаційного агентства Antara, з січня по вересень минулого року з Балі було депортовано 378 іноземних громадян, що більше, ніж 335 за весь 2023 рік. Порушення візового режиму, включно з перевищенням терміну перебування, роботою за туристичними візами, зловживанням дозволами інвесторів без здійснення інвестицій та участю в транснаціональній злочинності були одними з основних причин депортації.

При цьому офіційний портал електронних віз Індонезії попереджає, що особам, які прострочили візу, загрожує штраф у розмірі 1 мільйона рупій (61 долар США) на день, а також ризик затримання, депортації або заборони на в'їзд на певний період.

Нові міграційні правила Індонезії

Як повідомляв УНІАН, восени 2024 року влада Індонезії ухвалила рішення посилити міграційне законодавство, за порушення якого туристи ризикують отримати тюремний термін до 20 років.

До цього, у лютому 2024 року, в країні також запровадили новий туристичний податок для туристів – додатковий збір у розмірі 150 000 індонезійських рупій (приблизно 9 доларів США) на людину за в'їзд, на додачу до 500 000 рупій (приблизно 30 доларів) за 30-денну візу в країну.

