Відтепер треба обов'язково по приїзду мати з собою негативний тест на COVID-19, пройти посилений скринінг і здати експрес-тест.

Об'єднана Республіка Танзанія посилила умови в'їзду для мандрівників в умовах пандемії COVID-19.

Про це йдеться в оголошенні Міністерства охорони здоров'я, розвитку громад, гендеру, людей похилого віку і дітей Танзанії.

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Зокрема, до прибуття в Танзанію впродовж 24 годин мандрівники повинні заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті за посиланням.

Також впродовж 72 годин до прибуття у цю країну відвідувачі повинні зробити тест на COVID-19 і після прибуття пред'явити негативний результат.

Після прибуття слід пройти посилений скринінг на предмет виявлення COVID-19, у тому числі здати швидкий тест (експрес-тест). Вартість тесту становитиме 25 доларів.

Крім того, після прибуття всім мандрівникам нададуть картки з медичною інформацією, де буде вказано безкоштовний телефон для дзвінків та рекомендовано самостійно слідкувати за можливими симптомами. Якщо вони відчуватимуть певні симптоми, то повинні будуть здавати тест і лікуватися у спеціально визначених медичних закладах за власний кошт.

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Автор: Віталій Саєнко