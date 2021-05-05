Об'єднана Республіка Танзанія посилила умови в'їзду для мандрівників в умовах пандемії COVID-19.
Про це йдеться в оголошенні Міністерства охорони здоров'я, розвитку громад, гендеру, людей похилого віку і дітей Танзанії.
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Зокрема, до прибуття в Танзанію впродовж 24 годин мандрівники повинні заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті за посиланням.
Також впродовж 72 годин до прибуття у цю країну відвідувачі повинні зробити тест на COVID-19 і після прибуття пред'явити негативний результат.
Після прибуття слід пройти посилений скринінг на предмет виявлення COVID-19, у тому числі здати швидкий тест (експрес-тест). Вартість тесту становитиме 25 доларів.
Крім того, після прибуття всім мандрівникам нададуть картки з медичною інформацією, де буде вказано безкоштовний телефон для дзвінків та рекомендовано самостійно слідкувати за можливими симптомами. Якщо вони відчуватимуть певні симптоми, то повинні будуть здавати тест і лікуватися у спеціально визначених медичних закладах за власний кошт.
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