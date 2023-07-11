За даними місцевої поліції, храм восьмого століття в Японії піддався акту вандалізму канадським туристом-підлітком.

В Японії 17-річний турист із Канади вчинив акт вандалізму в храмі Тосьодайдзі, розташованому в місті Нара на півдні головного острова Японії Хонсю. Він вирізав літери на дерев'яній колоні нігтем.

Як пише Newsweek, стародавній буддійський храмовий комплекс є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), відомого як пам'ятники стародавньої Нари, які розташовані в сучасному місті.

Цей об'єкт ЮНЕСКО включає вісім частин: п'ять буддистських храмових комплексів, включаючи Тосьодайдзі; археологічні розкопки палацу Нара; Синтоїстський храм та первісний ліс Касугаяма. Ці стародавні місця проливають світло на критичний період культурного та політичного розвитку Японії, коли, за даними ЮНЕСКО, Нара була столицею з 710 по 784 рік.

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"У цей період структура національного уряду була укріплена, і Нара процвітала, ставши джерелом японської культури", - йдеться в описі ЮНЕСКО цього об'єкта спадщини.

Колона, на якій турист вирізав слово "Юліан" є частиною "Золотого залу" храму, який вважається класичним зразком ранньої японської буддійської архітектури і визнаний національним надбанням. Колони підтримують дах будівлі.

Японський турист, який у той час також відвідував це місце, побачив, як хлопчик псує колону, і попередив персонал храму. Пізніше підлітка допитали за підозрою в порушенні японського закону про захист культурних цінностей.

"Хлопчик визнав свій вчинок і сказав, що це було зроблено не з наміром завдати шкоди японській культурі. Зараз він зі своїми батьками, які були з ним під час інциденту", - сказав представник поліції.

"Ми стурбовані тим, що таке може статися знову. Навіть якщо це було зроблено без злого наміру, це все одно прикро і сумно", - сказав чернець у храмі.

Зазначається, що в 2015 році кілька японських храмів і святинь в шести префектурах, в тому числі в Нарі, зазнали вандалізму в результаті серії подібних інцидентів. У багатьох випадках цілями були об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та національні пам'ятки. Було виявлено, що будівлі в постраждалих місцях були залиті маслоподобною рідиною.

Інші інциденти з туристами в історичних місцях

Як повідомляв УНІАН, італійська поліція оштрафувала на 800 євро двох американських туристів, які залізли в Римський Колізей після закриття. Американці вночі перелізли через паркан і влаштували романтичне розпивання пива в Колізеї з краєвидами на нічний Рим.

А раніше американця та англійку оштрафували на 900 євро за купання у відомому фонтані Треві. У 2014 році російського туриста оштрафували на 20 тисяч євро за те, що надряпав на стінах Колізею букву "к". За кілька років потому свої ініціали на стінах будівлі надряпав уже німецький студент.

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