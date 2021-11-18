Американці вночі перелізли через паркан і влаштували романтичне розпиття пива в Колізеї з краєвидами на нічний Рим.

Італійська поліція оштрафувала на 800 євро двох американських туристів, які залізли до римського Колізею після закриття, щоб попити там пива.

Як розповідає CNN, вони перелізли через паркан і дісталися до другого ярусу будівлі сходами, через які раніше й справді заходили глядачі.

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Американці розмістилися в одній з арок із краєвидом на Рим і пили там принесене із собою пиво. На їхній жаль, порушників помітили перехожі, які повідомили патруль поліції неподалік.

У ніч проти понеділка правоохоронці зупинили туристів на проспекті Форі Імперіалі, що веде від Колізею, й оштрафували їх на 800 євро.

Зазначається, що це не перший випадок, коли туристи неналежно поводилися в італійській столиці. Зокрема, у серпні американця й англійку оштрафували на 900 євро за купання у відомому фонтані Треві.

У 2014 році російський турист був оштрафований на 20 тисяч євро. Йому вистачило розуму вишкрябати на стінах Колізею літеру "К". У 2019 році свої ініціали на стінах будівлі надряпав ще й німецький студент.

Колізей є пам'яткою давньоримської архітектури, вважається однією з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Цей амфітеатр був побудований дві тисячі років тому, він вміщував до 50 тисяч глядачів.

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Автор: Олександр Топчій