Італійська поліція оштрафувала на 800 євро двох американських туристів, які залізли до римського Колізею після закриття, щоб попити там пива.
Як розповідає CNN, вони перелізли через паркан і дісталися до другого ярусу будівлі сходами, через які раніше й справді заходили глядачі.
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Американці розмістилися в одній з арок із краєвидом на Рим і пили там принесене із собою пиво. На їхній жаль, порушників помітили перехожі, які повідомили патруль поліції неподалік.
У ніч проти понеділка правоохоронці зупинили туристів на проспекті Форі Імперіалі, що веде від Колізею, й оштрафували їх на 800 євро.
Зазначається, що це не перший випадок, коли туристи неналежно поводилися в італійській столиці. Зокрема, у серпні американця й англійку оштрафували на 900 євро за купання у відомому фонтані Треві.
У 2014 році російський турист був оштрафований на 20 тисяч євро. Йому вистачило розуму вишкрябати на стінах Колізею літеру "К". У 2019 році свої ініціали на стінах будівлі надряпав ще й німецький студент.
Колізей є пам'яткою давньоримської архітектури, вважається однією з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Цей амфітеатр був побудований дві тисячі років тому, він вміщував до 50 тисяч глядачів.
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