Міністерство економіки пропонує виділити 200 мільйонів гривень на туристичні сертифікати, які можна буде використати для подорожей по Україні у 2021-2022 роках для певних категорій населення.

В Україні хочуть фінансово стимулювати громадян більше відпочивати в Україні і для цього будуть запроваджені туристичні сертифікати.

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Як повідомляється на сторінці Travel Press Club у Facebook, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує виділити 200 мільйонів гривень на туристичні сертифікати, які можна буде використати для подорожей по Україні у 2021-2022 роках для певних категорій населення.

Проект документу з поправками до Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19, міністерство оприлюднило на своєму офіційному сайті.

Як зазначають у Travel Press Club, подібні програми сьогодні успішно працюють у різних країнах світу. Зокрема, у Польщі сертифікати на 500 злотих (близько 130 доларів) надаються на кожну дитину у сім'ї, які протягом року родина може використати самостійно для проживання у готелях, пансіонатах або агросадибах. Уряд Польщі на таку програму виділив майже 3,5 мільярди злотих (близько 90 мільйони доларів).

За аналогічною схемою пішли і у Словенії, де на туристичні ваучери для громадян виділили 345 мільйонів євро. Зокрема, неповнолітні отримували ваучери на 50 євро, а дорослі - на 200 євро.

Натомість у Росії урядова програма кешбеку використовується через туроператорів, яких таким чином стимулюють продавати більше турів по Росії.

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Автор: Марина Григоренко