В Іспанії можна отримати штраф до 1500 євро за сушіння білизни на балконі

Влада одного з іспанських міст назвала цей спосіб сушіння одягу "антисоціальною поведінкою".

У низці міст Іспанії, де в принципі діють чимало суворих обмежень для місцевих жителів і туристів, серед іншого можна отримати чималий штраф за поширений спосіб сушіння одягу – прямо на власних балконах.

Як пише місцеве видання The Olive Press, наприклад, у місті Лорка (провінція Мурсія) розвішування одягу на вулиці тепер може обійтися у 1500 євро.

Таку постанову ухвалила місцева міська рада – ініціатори пояснили її прагненням захистити будівлі та навколишнє середовище від пошкоджень, а також запобігти тому, що вони вважають "антисоціальною поведінкою".

Відео дня

"Стан фасадів, балконів та елементів, видимих з вулиці, впливає на загальне сприйняття Лорки, тому ця постанова спрямована на заохочення зразкової поведінки", – заявив мер Лорки Фульхенсіо Хіль, додавши, що цей крок підтримали громадські групи та громадянські асоціації.

Штрафи за порушення будуть варіюватися від 151 до 1500 євро залежно від того, чи вважається порушення незначним або серйозним.

Однак Лорка – не єдине іспанське місто, де посилюються правила прання.

Так, у містечку Віго (автономне співтовариство Галісія) діють власні місцеві обмеження на прання на балконах, видимих з вулиці, витрушування одягу, виливання відер для миття підлоги або розвішування прикрас, які можуть становити небезпеку для пішоходів. Штрафи за будь-яке з цих порушень можуть сягати 750 євро.

У Леріді, Таррагоні та Жироні (автономне співтовариство Каталонія) також діють конкретні законодавчі норми, що стосуються сушіння білизни на балконах.

Аналогічні заходи хочуть остаточно врегулювати в каталонській столиці Барселоні, готуючи штрафи до 750 євро за розвішування білизни на вулиці, стверджуючи, що це допоможе зберегти естетику будівель.

У Мадриді це питання також піднімається у правилах міського планування, де пояснюється, що мотузки для білизни повинні мати "захисну систему, що ускладнює видимість одягу з вулиці", а не бути "вбудованими в балкони".

Інші незвичайні штрафи в Іспанії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, ресторан Sushi Toro в іспанському містечку Гельвеш неподалік від Севільї, що працює за системою "all-you-can-eat" (дослівно "все, що ти можеш з’їсти"), запровадив штрафи для надто жадібних клієнтів, які не розраховують свої сили.

Також в Іспанії штрафують велосипедистів, які не знімають навушники під час їзди.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.