Також мандрівникам доведеться бронювати квитки заздалегідь, щоб пройти найромантичнішим пішохідним маршрутом у світі.

Пішохідна стежка "Шлях кохання" (Via dell'Amore), розташована в національному парку Чінкве-Терре (Cinque Terre) в Італії, відкрилася для туристів минулого літа після 12 років реконструкції.

Тепер мандрівникам нагадали, що цей популярний маршрут, який багато хто називає найромантичнішим у світі, готується зустрічати їх суворими обмеженнями і штрафами, пише Daily Mail.

Зокрема, ще 2019 року місцева влада запровадила заборону на носіння відкритого або гладенького взуття, такого як шльопанці й капці, на пішохідних стежках усього нацпарку Чінкве-Терре. Порушення цих правил може спричинити за собою штраф у розмірі до 2500 євро.

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При цьому чиновники попередили, що спеціальні патрулі проводитимуть перевірки, щоб переконатися, що пішоходи дотримуються цієї вимоги.

Крім того, кілька найпопулярніших стежок Чінкве-Терре цього року підпадатимуть під систему одностороннього руху.

Зокрема, стежка Монтероссо-Вернацца, яка проходить між двома найвідвідуванішими містами регіону, буде односторонньою з 9:00 до 14:00 у найзавантаженіші дні сезону – з 19 до 21 квітня, з 25 до 27 квітня, 1, 29, 31 травня і з 1 до 2 червня.

"Цей обмежувальний захід, уже успішно випробуваний у 2023 і 2024 роках, спрямований на поліпшення використання стежки і забезпечення безпеки відвідувачів завдяки уникненню небезпечних перехресть і заторів на особливо вузькій і крутій стежці", – заявило керівництво національного парку Чінкве-Терре.

Тим часом, туристам, які захочуть пройти знаменитою "Стежкою кохання" між містами Ріомаджоре і Манарола, буде необхідно забронювати квиток заздалегідь. Зробити це можна буде онлайн або в касі за 12,50 євро, водночас на маршруті зможуть перебувати не більше 400 відвідувачів на годину.

При цьому в адміністрації Чінкве-Терре закликали туристів досліджувати деякі з менш відомих маршрутів цього району. Наприклад, шлях Sentiero Verde Azzurro, або Блакитна стежка, буде відкритий в обох напрямках без обмежень.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам заборонили розкладати рушники на пляжі Ла Пелоза на італійському острові Сардинія.

Тим часом, відвідувачам ще одного популярного сардинського пляжу Туерредда незабаром потрібно буде використовувати спеціальний додаток, щоб забронювати собі місце на пляжі.

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