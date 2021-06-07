Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією.

Авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas з 11 червня 2021 року запускає рейси з Києва в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), у зворотному напрямку компанія виконає перший рейс 13 червня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"11 червня відбудеться перший авіарейс з України в Саудівській Аравії. Переліт Київ - Ер-Ріяд виконає провідний лоукостер Близького Сходу - компанія Flynas. Перший зворотний рейс Ер-Ріяд - Київ запланований на неділю, 13 червня", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що авіаперевізник буде виконувати прямі перельоти на регулярній основі, зокрема, з 18 червня польоти будуть виконуватися щодня в обидві сторони.

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Прес-служба підкреслила, що раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією.

"Для виконання перельоту потрібен був трансфер через Стамбул, Доху або Дубай", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністерство повідомило, що авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas виходить на український ринок, зокрема вона забезпечуватиме регулярне авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, збільшення кількості регулярних напрямків прямого авіасполучення є одним з пріоритетів міністерства.

Довідка УНІАН. Flynas - провідний лоукостер Саудівської Аравії з парком в 30 літаків. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.

Правила в'їзду в Саудівську Аравію для громадян України

Українцям для в'їзду в Саудівську Аравію потрібна електронна віза.

Всі без винятку мандрівники повинні надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону Саудівської Аравії (англійською або арабською мовою з мокрою печаткою). Діти віком до 8 років звільняються від ПЛР-тестування.

Іноземці та особи без громадянства підлягають проходженню обов'язкового 7-ми денного карантину в затверджених Міністерством туризму Саудівської Аравії місцях обсервації зі здачею ПЛР-тесту на перший і шостий день перебування в країні. Від карантину звільняються громадяни, які отримали повну дозу сертифікованої вакцини (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) по пред'явленні відповідного сертифіката.

Всі авіакомпанії, що виконують міжнародні рейси в Саудівську Аравію, зобов'язані забезпечити проходження пасажирами такого карантину, а також ПЛР-тестування на COVID-19. Авіакомпанії повинні включати у вартість авіаквитка витрати, пов'язані із зазначеним обов'язковим 7-ми денним карантином, страхуванням осіб на випадок захворювання COVID-19, а також послуги з транспортування від аеропорту до місць проходження карантину (опціонально).

Всі мандрівники мають зареєструватися в мобільному додатку Tawakkalna протягом 24 годин з моменту прибуття до місця проходження карантину.

За порушення карантинних правил передбачається покарання у вигляді стягнення штрафу в розмірі до 53,3 тис. дол. США, ув'язнення строком до 2 років або обидва покарання разом.

Водночас, продовжує діяти заборона щодо в'їзду громадян до Королівства Саудівська Аравія з 20 країн (у т.ч. тих, хто відвідував зазначені країни протягом останніх 14 днів): ОАЕ, Єгипту, Лівану, Туреччини, США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії, Португалії, Швейцарії, Швеції, Бразилії, Аргентини, ПАР, Індії, Індонезії, Пакистану та Японії.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець