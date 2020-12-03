У ВООЗ вивчають можливості безпечних міжнародних перельотів / фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я вивчає перспективи використання електронних сертифікатів вакцинації для подорожей.

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Як повідомляє Reuters, таку заяву експерт організації зробив на віртуальному брифінгу, коментуючи ситуацію з COVID-19.

При цьому ВООЗ не рекомендує країнам видавати "імунні паспорти" тим, хто перехворів коронавірусом.

Тести на коронавірус перед вильотом за кордон

  • British Airways і American Airlines з 25 листопада почнуть безкоштовне потрійне тестування пасажирів на коронавірус на рейсах через Атлантику
  • Метою нововведення в разі, якщо воно доведе свою ефективність, є скорочення обов'язкового 14-денного карантину після прильоту до Великої Британії з США в кілька разів.
  • Раніше Alitalia, Austrian Airlines і Lufthansa в якості ввели рейси, де перед вильотом тестували на COVID-19 всіх пасажирів.

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Автор: Дмитро Захаров