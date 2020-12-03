У ВООЗ запропонували ввести "електронні сертифікати вакцинації" для мандрівників

При цьому ВООЗ не рекомендує країнам видавати "імунні паспорти" тим, хто перехворів коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я вивчає перспективи використання електронних сертифікатів вакцинації для подорожей. Читайте такожУ світі з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 64,5 мільйона осіб (карта) Як повідомляє Reuters, таку заяву експерт організації зробив на віртуальному брифінгу, коментуючи ситуацію з COVID-19. При цьому ВООЗ не рекомендує країнам видавати "імунні паспорти" тим, хто перехворів коронавірусом. Тести на коронавірус перед вильотом за кордон British Airways і American Airlines з 25 листопада почнуть безкоштовне потрійне тестування пасажирів на коронавірус на рейсах через Атлантику

Метою нововведення в разі, якщо воно доведе свою ефективність, є скорочення обов'язкового 14-денного карантину після прильоту до Великої Британії з США в кілька разів.

Раніше Alitalia, Austrian Airlines і Lufthansa в якості ввели рейси, де перед вильотом тестували на COVID-19 всіх пасажирів. Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм. Автор: Дмитро Захаров

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