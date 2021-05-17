Євросоюз має необхідні інструменти та умови для безпечного відновлення туристичного сезону.
Читайте такожУ ЄС до середини літа планують вакцинувати 70% дорослого населення
Про це заявив єврокомісар із внутрішньої торгівлі, голова робочої групи з вакцинації в ЄС Тьєррі Бретон, передає РБК-Україна із посиланням на Euractiv.
Серед інструментів для безпечного відновлення туризму він назвав значне збільшення потужностей з виробництва вакцин, а також запровадження "паспортів вакцинації" від коронавірусу.
"Європейський парламент і Рада ЄС тепер готові завершити переговори щодо сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що ми зможемо підготувати його до літа", - сказав Бретон.
Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- Цифровий паспорт вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.
- При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
- 29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.
- За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.