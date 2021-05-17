Сприятливі умови для відновлення туризму в Євросоюзі пов'язують із вакцинацією населення, а також запровадженням "сертифікатів вакцинації".

Євросоюз має необхідні інструменти та умови для безпечного відновлення туристичного сезону.

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Про це заявив єврокомісар із внутрішньої торгівлі, голова робочої групи з вакцинації в ЄС Тьєррі Бретон, передає РБК-Україна із посиланням на Euractiv.

Серед інструментів для безпечного відновлення туризму він назвав значне збільшення потужностей з виробництва вакцин, а також запровадження "паспортів вакцинації" від коронавірусу.

"Європейський парламент і Рада ЄС тепер готові завершити переговори щодо сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що ми зможемо підготувати його до літа", - сказав Бретон.

Паспорти вакцинації: що відомо

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Автор: Олександр Топчій