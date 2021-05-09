Політична угода про запуск "сертифікатів вакцинації" може бути досягнута ще до кінця травня.

Система пересування країнами Євросоюзу з використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає ТСН.

"Ми повинні уможливити поїздки в ЄС та всередині нього. Я рада повідомити, що юридична і технічна робота над дорожнім сертифікатом, сертифікатом вакцинації, йде повним ходом, так що вона може почати роботу з червня", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, політична угода про запуск такої системи може бути досягнута ще до кінця травня.

Читайте такожЛяшко розповів, кому видаватимуть паспорти вакцинації

Впровадження "паспортів вакцинації" дасть змогу здійснювати поїздки до Євросоюзу з третіх країн для тих, хто зможе довести, що вони:

отримали щеплення;

перехворіли на COVID-19 і мають антитіла;

не інфіковані коронавірусом, що підтверджується негативним тестом.

Паспорти вакцинації: що відомо

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Олександр Топчій