Обмеження на продаж квитків і висадку/посадку поки що стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) поки не обмежує рух поїздів далекого прямування через Київ і Львів у зв'язку з введенням жорсткого карантину в цих містах.

Про це повідомила прес-служба компанія.

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"У зв'язку з введенням жорсткого карантину у Львові та Києві, "Укрзалізниця" підкреслює, що будь - які обмеження залізничного руху далекого прямування через ці міста відсутні", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що заборона на висадку і посадку можлива тільки за наявності спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська і Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій" зоні.

У компанії нагадали, що обмеження на продаж квитків і висадку/посадку поки стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

Відзначається, що УЗ відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах, посилює дезінфекцію поїздів і закликає всіх українців до безпечних подорожей у разі необхідності, з обов'язковим носінням масок, дезінфекцією рук і дотриманням дистанції на вокзалах.

"По можливості та наявності місць провідники та стюарди "Укрзалізниці" будуть проводити розсадження пасажирів у вагоні на велику дистанцію один від одного", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

З п'ятниці, 19 березня, на території Львівської громади вводять посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

У Києві жорсткий карантин вводиться з 20 березня на три тижні.

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Автор: Павло Степанець