У складі нового поїзда, що має відновити прямий звʼязок Буковини із Закарпаттям, є вагони категорії плацкарт та купе.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд №345/346 сполученням Чернівці — Ужгород.

Як повідомляє прес-служба перевізника, окрім відновлення прямого звʼязку Буковини із Закарпаттям, денний поїзд Чернівці — Ужгород слугуватиме також для зручної пересадки на новий нічний міжнародний поїзд Прага — Чоп.

Зазначається, що зупинки передбачені на станціях Чоп, Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

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У складі нового поїзда є вагони категорії плацкарт та купе.

В УЗ відмітили, що розклад руху поїзда у залежності від дня тижня має незначні відмінності, відтак точний розклад на конкретну дату пасажири можуть знайти на сайті (booking.uz.gov.ua) та у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку та чат-ботах УЗ, сайті та в касах вокзалів.

Українська залізниця - останні новини

Повідомлялося, що УЗ призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+" №777/778 Київ – Львів на пікові дати кінця березня. Так, 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки на станції Підзамче у Львові о 12:55.

З 27 березня "Укрзалізниця" запускає перший рейс нового міжнародного маршрута "Прага – Чоп".

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