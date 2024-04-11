Новою послугою можна скористатися в зостосунку перевізника.

"Укрзалізниця", яка нещодавно запустила онлайн-продаж квитків до Угорщини, відкрила для всіх українців доступ в своєму застосунку до сервісу моніторингу квитків з можливістю автовикупу, повідомляє прес-служба перевізника.

Зазначається, що тепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

"У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", – йдеться в повідомленні.

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Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме сповіщення про вже викуплені квитки.

В УЗ також зауважили, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

"Укрзалізниця" – останні новини

5 квітня повідомлялося, в Україні невдовзі з'являться "сімейні вагони". В "Укрзалізниці" заявили, що найближчі декілька місяців компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ями. Курсуватимуть вони у внутрішньому сполученні.

10 квітня стало відомо, що Україна уклала угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо передачі "Укрзалізниці" 40 нових локомотивів. Особливість цього контракту в тому, що це комерційний кредит на умовах мирного часу.

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