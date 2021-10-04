Квіти привезли з усієї України та навіть з Нідерландів.

Бал хризантем стартував у харківському екопарку. Тут зацвіли десятки тисяч квітів з усієї України та навіть з Нідерландів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами дизайнерів, кольорове розмаїття цих кольорів дозволяє не обмежувати творчу фантазію. З бутонів зробили різноманітні казкові фігури. Кожну квітку помістили в спеціальну капсулу, щоб передчасно не зів'яла.

Всього цього року в екопарку висадили рекордні 70 тисяч хризантем - їх везли з усієї України, а деякі сорти привезли з Нідерландів.

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"Ми підбирали різні сорти. Деякий зацвіли відразу, а деякі будуть далі цвісти. Це все для того, щоб якомога довше продовжити свято, а люди приходили, милувалися та раділи", - розповів головний озеленювач харківського екопарку Микола Дворецький.

Як раніше повідомляв УНІАН, на "Співочому полі" у Києві відкрилася виставка хризантем "Історії кохання".В рамках виставки можна відвідати 10 основних локацій. Висота композицій до 2,5 м. організатори відзначають унікальність кожної. Так, на локації з копією Ейфелевої вежі відтворили з хризантем Марсове поле, а для прогулянки по тунелю любові знайшли справжній човен.

Автор: Анастасія Горбачова