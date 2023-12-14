На багатьох популярних гірськолижних курортах Іспанії досі немає снігу.

Не так давно синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі, адже цього року вперше за кілька останніх років зима на континенті почалася зі снігопадів. Втім, така ситуація спостерігається далеко не по всій Європі.

Як пише The Independent, днями в Іспанії, яка цього літа постраждала від декількох хвиль екстремальної спеки, була зафіксована найвища температура в грудні за всю історію спостережень – 30°C. Так, протягом трьох днів до вівторка, 12 грудня, температура сягала 29,9°C в Малазі та 27°C у Валенсії.

Метеорологи попереджають, що ця тенденція, швидше за все, буде спостерігатися і в майбутньому – як результат глобального потепління.

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При цьому аномально тепла погода серйозно зіпсувала гірськолижний сезон в Іспанії: гори, зазвичай покриті метровим шаром снігу, залишаються зеленими, оскільки в деяких районах температурні рекорди були побиті майже на 5°C.

Представник національного метеорологічного агентства Aemet Рубен дель Кампо попередив, що спека в поєднанні з прогнозами про рідкі дощі до кінця лютого пророкує "не дуже хороший" сезон для зимових видів спорту, що залежить від рясного снігу, який після танення також є найважливішим водним ресурсом для весняних і літніх місяців.

І хоча синоптики прогнозують, що аномальне тепло відступить у другій половині тижня, коли температура знизиться до більш нормальних значень для грудня, момент для успішного старту гірськолижного сезону вже упущений – снігу просто немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше нове дослідження Club Med виявило найсонячніші місця для зимового відпочинку в Європі цього року. Команда дослідників вивчила середню кількість годин сонячного світла, середню кількість опадів і температуру моря в різних куточках Європи. Очолило рейтинг португальське місто Фару.

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