У каліфорнійській Долині смерті прогнозують перевищення позначки термометра в + 54С.

У південних європейських країнах і США спостерігається екстремально спекотна погода. Сьогодні в 16 містах Італії був встановлений червоний рівень небезпеки, а в каліфорнійській Долині смерті прогнозують, що стовпчик термометра підніметься до +54 С.

Метеорологи попередили про небезпеку від спеки, особливо в туристичних місцях з великим скупченням людей, передає Бі-бі-сі. Вони зазначили, що екстремальна спека спостерігаються в Іспанії, Франції, Німеччині, Польщі. А наступного тижня очікується ще більше підвищення температури на півдні Європи, в деяких місцях навіть до +40 С.

Метеорологічна служба Чехії попередила, що в ці вихідні очікується рекордна для країни спека з температурою +38 С.

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Фахівці назвали спеку, що накрила Європу і США, "Цербером".

Метеорологи пояснили, що спека – це нормальний стан природи в певні періоди року, але на тлі глобального потепління вона стала тривалішою і сильнішою. Так, рекорд спеки в Європі за весь час спостережень був встановлений в серпні 2021 року. Тоді було зафіксовано + 48 С на Сицилії.

А в США в даний час місцями температура досягає +43-46 С. За даними Національної метеорологічної служби США, цей циклон став найінтенсивнішим в історії декількох штатів.

Екстремальна спека у світі

У 2022 році країни Європи пережили найспекотніше літо за всю історію спостережень. А цього року екстремальні температури вже зафіксовані в Азії, Північній Африці та Північній Америці.

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